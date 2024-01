Nuova livrea per le monoposto Porsche. Tiziana di Gioia, ex Ferrari e Juventus, Chief Revenue Officer della FE

CITTÀ DEL MESSICO – Fra le curiosità che animano la vigilia della della gara che avrà luogo nella serata italiana di sabato sull'Autodromo Hermanos Rodriguez, la prima della stagione 10 della Formula E, c'è l'inedita livrea delle monoposto della Tag Heuer Porsche. Si tratta di un rivestimento laterale che sacrifica le classiche tinte rossa e nera. I colori impiegato sono quasi sfumati, verde e celeste: la scuderia non ha rivelato la ragione dell'operazione, che verrà ufficializzata il 25 gennaio, ossia alla vigilia del primo dei due ePrix sauditi, a Diriyah, come si legge sull'Halo della vettura di Antonio Felix Da Costa.

La scritta sul bolide di Pascal Wehrlein dice invece: «Change your look, not your style» (cambia la tua immagine, non il tuo stile). A quanto pare dovrebbe anticipare in qualche modo la presentazione della nuova generazione della Macan (per appena 200 unità il secondo modello più venduto da Porsche nel 2023 dietro alla Cayenne), che sarà esclusivamente elettrica.

Anche se nella lista dei partenti Sacha Fenestraz (Nissan) figura come francese (del resto è nato ad Annecy), il 24enne pilota ha orgogliosamente reso noto attraverso il proprio canale su X di aver ottenuto la licenza internazionale argentina. Forse già con i prossimi appuntamenti correrà sotto le insegne bianco celesti. Maserati intanto non ha ancora rimpiazzato James Rossiter, l'ormai ex team principal che farà da commentatore alle gare, almeno in lingua inglese. La scuderia continuerà a venire amministrata da Josè Maria Aznar Botella, cognato di Alejandro Longo, uno dei fondatori della Formula E.

Con l'ultimo ingaggio, il circuito diventa ancora un po' più italiano. Tiziana di Gioia è stata chiamata dalla Formula E per rivestire il ruolo di Chief Revenue Officer. Un incarico delicato (i bilanci della Formula E sono ancora in rosso) che non dovrebbe spaventare la manager esperta di marketing che ha dalla sua esperienze importanti non solo nel campo delle competizioni motoristiche (ha lavorato per Ferrari in Formula 1): Di Gioia ha lavorato anche per la Juventus. Il suo mandato è quello di migliorare «il flusso delle entrate globali» e, tra le altre cose, anche di occuparsi dello «sviluppo di cooperazione strategiche».