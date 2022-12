Rimaneggiato il calendario 2023: 16 gare anziché 18 e Portland al posto di New York

LONDRA – Sedici gare e non 18 come annunciato inizialmente. La Formula E è corsa ai ripari dopo il forfait di Seul, che avrebbe dovuto ospitare due gare come lo scorso campionato, ma che ha dovuto rinunciare per via degli interventi nella zona dello stadio olimpico. Delle due date ancora vacanti, il 20 maggio e il 24 giugno, per le quali l'organizzazione aveva sempre parlato di contatti in fase avanzata con diverse località, alla fine è rimasta in piedi solo la seconda.

La Formula E ha ovviato alla conclusione del contratto con New York con un accordo con Portland, in Oregon, dove le monoposto elettriche correranno sullo stesso tracciato delle Indycar. Per il campionato è estremamente importante restare nel Nord America, un mercato importante per i costruttori e le scuderie coinvolte nel circuito.

Gli organizzatori avevano già assegnato un secondo ePrix a Berlino, dove si sono già disputate 14 gare: nessuna città ne ha ospitate così tante. La capitale tedesca resta anche l'unica nella quale la Formula E ha fatto tappa in ogni stagione. Le due prove del nono campionato sono in calendario il 22 e 23 aprile, sempre sull'asfalto dell'ex aeroporto internazionale di Tempelhof. L'era della Gen3, il nome delle monoposto più potenti e veloci mai adottate in Formula E, comincia così a Valencia la prossima settimana: sulla pista dell'autodromo Ricardo Tormo fra il 13 e il 16 dicembre sono in programma i test ufficiali.

Il 14 gennaio il campionato parte dai 2.000 metri di quota di Città del Messico. La carovana elettrica si sposta poi in Arabia Saudita, dove il 27 e 28 gennaio, si corrono gli ePrix 2 e 3. Poi tre “prime volte”: in India a Hyderabad l'11 febbraio, in Sudfrica a Città del Capo il 25 febbraio e quindi in Brasile a San Paulo il 25 marzo. Dopo le gare tedesche, la Formula E si sposta a Montecarlo per il nono appuntamento (6 maggio). Quindi il ritorno a oriente con i due caldissimi ePrix indonesiani di Giacarta (3 e 4 giugno) e, dopo tre settimane, la prova di Portland. A Roma, il 15 e 16 luglio, e Londra, il 29 e 30 luglio, le ultime 4 gare.