FE con il sombrero, sabato e domenica i due EPrix messicani della settima stagione sul circuito di Puebla

PUEBLA – La Formula E riparte dal Messico, dove il circuito di Puebla sostituisce quello Hermanos Rodriguez della capitale per ospitare le tappe 8 e 9 della settima stagione. La pista per i bolidi a zero emissioni misura poco meno di 3 chilometri di lunghezza e ha “solo” 15 curve. I piloti dovranno misurarsi con le stesse difficoltà che hanno incontrato a Valencia, dove complice la pioggia la prima delle due gare era stata una sorta di thriller.

La “lezione” spagnola è servita non solo alle scuderie, ma agli stessi organizzatori hanno modificato il regolamento. Il circuito di Puebla è completamente nuovo per la Formula E, ma è nuovo anche per i piloti: nessuno dei partenti ha mai corso su questa pista. Il campione del mondo in carica Antonio Felix da Costa (Ds Techeetah) ha forse un piccolo vantaggio perché il suo procuratore, Tiago Monteiro, ha guidato a Puebla, anche se una dozzina di anni fa. «Ricordo alcuni trucchi e li trasferirò ad Antonio», ha commentato il manager portoghese.

Il caldo potrebbe rappresentare una delle insidie del circuito di Puebla dove sabato la prima gara comincia alle 17 (le 23 italiane). La novità della griglia è rappresentata dallo svedese Joel Eriksson, che sostituisce Nico Müller al volante di una delle due monoposto elettriche della Dragon Penske. Lo svizzero è assente perché sarà impegnato in Italia, a Monza, nel fine settimana inaugurale del Dtm tedesco.

Gli olandesi volanti della Formula E sono primo e secondo della classifica individuale: Robin Frijns (Envision Virgin) è al comando (62) pur non avendo ancora vinto una gara quest'anno ed è seguito a 5 lunghezze da Nyck de Vries (Mercedes-Benz Eq) che è invece il solo pilota ad essersi imposto in due ePrix. Poi ci sono Mitch Evans (54) con la Jaguar e lo stesso Da Costa (52) con la Ds Techeetah. Al campionato mancano ancora alcun protagonisti del calibro degli ex campioni del mondo Sèbastien Buemi (Nissan e.Dams), penultimo con soli 11 punti, e Lucas di Grassi (Audi Sport Abt), 19° a quota 14. Per la casa dei Quattro Anelli si tratta quasi di una gara di casa visto che a pochi chilometri di distanza, a San José Chiapa, si trova uno dei suoi stabilimenti