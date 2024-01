Wehrlein (Porsche) conquista la prima pole della decima stagione. Quattro monoposto Jaguar fra le prime sette

CITTà DEL MESSICO – La decima stagione della Formula E comincia come era finita, cioè con la sfida fra i powertrain di Jaguar (campione del mondo a squadre con la scuderia cliente Envision) e Porsche (campione del mondo individuale con Jake Dennis, del team Andretti Global che si “rifornisce” a Stoccarda). Il costruttore britannico ha piazzato tutte e quattro le monoposto nella SuperPole, mentre quello tedesco solo una, ma alla fine l'ha spuntata Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) su Sébastien Buemi (Envision) assicurandosi così i primi 3 punti del campionato.

La corsa alla prima Pole stagionale dei più veloci nei due gruppi di qualifica, Robin Frijns (Envision) e Maximilian Günther (Maserati), era finita già ai quarti di finale. L'olandese, rientrato alla scuderia britannica dopo il deludente anno con la Abt Cupra, ha sbagliato giro ed è stato facilmente eliminato da Wehrlein. Il tedesco della casa del Tridente si è invece arreso a Mitch Evans (Jaguar Tcs), il più forte nelle seconde libere, che ha stabilito il miglior tempo nei duelli: 1:13.103.

Gli altri due qualificati alla semifinale, lo stesso Buemi, e Nick Cassidy (Jaguar Tcs), si erano sbarazzati rispettivamente di Jake Hughes (Neom McLaren), il più veloce venerdì, che oggi è si arreso allo svizzero per soli 173 millesimi, e un apparentemente ritrovato Stoffel Vandoorne (Ds Penske), rimasto tuttavia dietro al neozelandese per 262 millesimi. Il pilota della Porsche ha poi avuto la meglio su Cassidy per 134 millesimi e Buemi sull'altro alfiere della Jaguar, Evans, che gli ha reso 340 millesimi.

Nella tornata decisiva Wehrlein ha rifilato due decimi e mezzo a Buemi muovendo già la classifica. Una iniezione di fiducia soprattutto perché il Team Principal, Florian Modlinger, aveva ripetuto che la squadra doveva migliorare in qualifica. Certo, il circuito permanente della capitale messicana si addice alle caratteristiche della monoposto tedesca, ma è comunque una buona partenza: la migliore per il tedesco. Antonio Felix da Costa, scatterà invece dall'ottava fila. In griglia Günther e Cassidy partono dalla seconda, Evans e Hughes dalla terza, Frijns e Vandoorne dalla quarta. Poi un terzetto di francesi: Norman Nato (Andretti Global), Jean Eric Vergne (Ds Penske) e Sacha Fenestraz (Nissan).