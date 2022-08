Giovinazzi rientra in F1 partecipando con la Haas al 1° turno libero dei GP di Monza ed Austin

La Formula 1 si appresta ad accogliere Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano, 62 Gran Premi disputati tra il 2017 e il 2021, tutti con il team Sauber, avrà la chance di partecipare al primo turno di prove libere nei GP d'Italia a Monza e USA ad Austin. Lo farà con il team Haas, equipaggiato dalla power unit Ferrari per il quale Giovinazzi è il terzo pilota nonché addetto allo sviluppo delle monoposto al simulatore. "La Ferrari desiderava che Antonio facesse chilometri con le attuali monoposto durante un weekend di gara, e siamo stati contenti di essere d'aiuto", ha spiegato Gunther Steiner, team principal Haas. Per il pilota pugliese sarà la prima volta al volante di una monoposto della nuova generazione, ad effetto suolo.

"Oltre al simulatore è importante poter guidare la macchina nella realtà. Sarà un'occasione per prendere confidenza con queste monoposto, così da essere pronto se fossi chiamato a subentrare", ha spiegato Giovinazzi, che da poco ha inoltre completato il suo primo Mondiale di Formula E. L'avventura nella serie elettrica, con la poco competitiva Dragon Penske, purtroppo è stata priva di soddisfazioni. Con la Haas non sarà un esordio assoluto: già nel 2017, sempre attraverso il legame comune con il Cavallino, Giovinazzi fu schierato nelle FP1 di ben sette appuntamenti. "La situazione è simile ad allora", ha ricordato Steiner, "ma questa volta a far la differenza è l'esperienza maturata da Antonio".

Avendo all'attivo già 62 gare di Formula 1, Giovinazzi non permetterà alla Haas di smarcare le due FP1 stagionali in cui è adesso obbligatorio dare spazio ad un collaudatore. La compagine americana dovrà riservare altri due turni ad un rookie, con cui il regolamento sportivo intende chi ha affrontato al massimo due Gran Premi nella categoria regina. Il tester Pietro Fittipaldi soddisferebbe questo criterio. Chissà invece che per Giovinazzi non si apra un piccolo spiraglio per tornare a correre in F1 nel 2023, visto che la conferma nella line-up Haas dell'altro ferrarista Mick Schumacher non è scontata.