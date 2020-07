GP Andalusia: a Vinales le prime libere, Rossi 2°. Marquez a riposo, dovrebbe fare domani le terze libere

JEREZ - Doppietta Yamaha con Maverick Vinales e Valentino Rossi nelle prime libere della motogp in Andalusia, seconda prova del mondiale 2020, in programma domenica sul circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna. Assente il campione del mondo Marc Marquez, fresco di operazione all’omero e di ok dei medici a gareggiare. Marquez si è preso un giorno di riposo per accelerare il recupero fisico e dovrebbe scendere in pista soltanto domani per le terze libere e le qualifiche. Stamattina il più veloce è stato Maverick Vinales che ha chiuso il giro migliore in 1:37.063. Staccato di 142 millesimo il compagno di scuderia Valentino Rossi, e di 307 Brad Binder su Red Bull Ktm. Quarto miglior tempo per Franco Morbidelli a 353 millesimi sulla Yamaha Petronas, seguito da Pol Espargarò a 379 su Red Bull Ktm. Decima posizione per la Ducati Andrea Dovizoso con un ritardo di 676 millesimi, più lontana l’altra Ducati di Danilo Petrucci, soltanto 16/a.