Gp Andalusia: vince Quartararo, Valentino terzo. Tre Yamaha sul podio grazie al secondo posto di Vinales

JEREZ - JEREZ - Fabio Quartararo ha bissato la vittoria di domenica scorsa tagliando per primo il traguardo del Gp di Andalusia, classe MotoGp, sul circuito di Jerez. Tre Yamaha sul podio con il secondo posto di Maverick Vinales ed il terzo di Valentino Rossi. Valentino spezza un lungo digiuno visto che erano ben diciassette gare che non andava sul podio. Francesco Bagnaia si è dovuto ritirare a pochi giri dal termine, mentre era secondo, per la rottura del motore della sua Ducati.Sesto Dovizioso con la Ducati. Gara sfortunata anche per Mobidelli quando lottavano per il podio.

«Sono molto felice, venivo da un periodo negativo con brutti risultati. In questo weekend abbiamo lavorato in modo diverso, tornare sul podio non è come una vittoria ma è un risultato simile», le parole del ‘Dottorè all’arrivo. Come detto Rossi torna sul podio dopo un’assenza di 17 gare.