GP Arabia Saudita, prove libere 3: Verstappen non lo prende nessuno, Ferrari si nasconde per la qualifica?

Sembra di essere tornati nel periodo di dominio totale della Mercedes, con Max Verstappen nei panni di Lewis Hamilton e Sergio Perez in quelli di Valtteri Bottas. La Red Bull-Honda è imprendibile a Jeddah, questo hanno raccontato le prime tre sessioni di prove libere del GP dell'Arabia Saudita. Verstappen ha ottenuto il tempo di 1'28"495 mentre il suo compagno di squadra Perez ha chiuso in 1'29"098. Ben 6 decimi la differenza tra i due piloti Red Bull, Perez avrà di che rimuginare prima della qualifica.

L'Aston Martin-Mercedes è sempre la seconda forza con Fernando Alonso terzo in 1'29"483, addirittura a 1 secondo da Verstappen, ma a quasi 4 decimi da Perez. Dietro allo spagnolo, un ottimo Lance Stroll in 1'29"509. Poi, la Mercedes con un Lewis Hamilton che pur consapevole di non poter lottare ad armi pari con la Red Bull, cerca quanto meno di mettersi alle spalle le due Aston Martin. Hamilton ha fermato il cronometro sull'1'29"568, due centesimi meglio della Ferrari di Charles Leclerc. sesta. Il monegasco è a 1"1 da Verstappen, l'attesa riscossa sembra essere lontana, ma una decina di km/h di differenza dalla Red Bull fanno pensare che in Ferrari siano rimasti "abbottonati" lasciando a riposo per la qualifica i cavalli da scatenare. Vedremo.

Carlos Sainz è decimo in 1'29"761 ed è stato preceduto dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, ottima la prestazione del rookie australiano, e dalla Alpine-Renault di Pierre Gasly. Non bene George Russell, 11esimo mentre si annuncia battaglia tra la Haas e la Sauber, le due squadre motorizzate Ferrari e molto vicine nei tempi con Guan Yu Zhou e Nico Hulkenberg. Nydk De Vries non ha percorso alcuni giro per il cambio della power unit sulla sua Alpha Tauri-Honda, ma il team faentino non ha brillato con Yuki Tsunoda, ultimo.

Sabato 18 marzo 2023, prove libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'28"485 - 19 giri

2 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'29"098 - 14

3 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"483 - 20

4 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"509 - 20

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'29"568 - 18

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'29"588 - 15

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'29"690 - 17

8 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'29"698 - 23

9 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'29"701 - 19

10 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'29"761 - 16

11 - George Russell (Mercedes) - 1'29"811 - 19

12 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'29"917 - 21

13 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'29"933 - 19

14 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'29"953 - 19

15 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'29"983 - 18

16 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'30"035 - 18

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'30"131 - 15

18 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'30"317 - 20

19 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"797 - 20

20 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - no time - 0