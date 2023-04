Gp Austin, pole record e gara sprint: è Bagnaia Show. Campione del mondo Ducati: «Felice per primo miglior tempo della stagione»

AUSTIN - Pole position capolavoro per Francesco Bagnaia che poi nella gara sprint domina in lungo e in largo. Con Marc Marquez e il compagno Enea Bastianini fermi ai box per i rispettivi infortuni, il campione del mondo dà una nuova dimostrazione di forza puntando riprendersi la testa del Mondiale. Il pilota della Ducati centra un tempo record precedendo Alex Rins su Honda Lcr e Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi, sulla Ducati non ufficiale del VR46 Team. Quarto Alex Marquez davanti a Bezzecchi e Aleix Espargar. Chiudono la top ten Quartararo, Vinales, Zarco e Miller. E in serata nella mini corsa del sabato della MotoGp, il torinese della Rossa di Borgo Panigale torna cannibale: il ducatista, partito in pole, è in testa dal primo all’ultimo giro avvicinandosi così in classifica piloti a Bezzecchi, sesto e ora a +1 nel Mondiale su Pecco. Secondo un super Rins su Honda, terzo Jorge Martin (Pramac). Poi Aleix Espargar (Aprilia), Binder (KTM), appunto Bezzecchi, Marini e Oliveira. Cadono Fabio Quartararo e Alex Marquez.

Bagnaia con la sua Ducati ha aspettato il terzo weekend della stagione per prendersi la scena in qualifica, con un tempo mozzafiato e un giro da record ad Austin che da sempre è stato terra di dominio di Marc Marquez. Ma quando il campione spagnolo della Honda non c’è e il precedente recordman di pista scivola per ben due volte, per Francesco Bagnaia l’opportunità è ghiotta e difficile da non cogliere. E così, in 2:01.892 il campione del Mondo in carica porta la sua Ducati davanti a tutti, staccando di 160 millesimi la Honda LCR di Alex Rins che non può far nulla al cospetto di una Desmosedici che fa paura. Un giro perfetto per Pecco, che riesce anche a mantenere la calma nonostante il tentativo di Alex Marquez di deconcentrarlo per cercare di sfruttare una scia che però il pilota di Chivasso non gli concede. Un tira e molla durato un giro intero quello tra l’italiano e lo spagnolo, con il ducatista che ha poi smarcato il collega Ducati, sponda Gresini, prima di stampare un tempo da record. Al settimo cielo Bagnaia dopo la pole conquistata: «Sapevamo che il potenziale era alto, non mi aspettavo questo tempo. Il primo settore non è stato granché, ma sono contento perché è la prima pole della stagione. Marquez? Sta andando forte, se so che è un rivale cerco di non tirarlo».

Prima fila e terzo posto in griglia per Luca Marini: «È andata bene, ma sono incazzato per l’errore di stamattina. Per fortuna ho fatto un buon giro, abbiamo rimesso a posto la moto anche se non è fantastica. Partire dalla prima fila è fantastico, tocca fare una bella partenza. Ma - aggiunge Marini - nelle libere devo fare meglio, sembra che qualcuno mi fa la macumba. Passo? Avrei voluto tirare stamattina, poi sono andato forte. La chiave è partire bene e attaccarsi a Pecco che va molto bene. Devo evitare la battaglia nella giungla».