Gp Australia, Verstappen è sempre l’uomo da battere. Domenica a Melbourne 3/a prova del mondiale, Leclerc spera

Il Mondiale di Formula 1 vola da Gedda a Melbourne dove, domenica, è in programma il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento iridato della stagione. Come sempre l’uomo da battere è Max Verstappen che, dopo aver vinto le prime due gare della stagione, punta deciso alla tripletta. Il tre volte campione del mondo è favoritissimo, secondo gli esperti Sisal, a 1,60 per la pole position mentre per il successo in gara la quota scende fino a 1,36. Il rivale più accreditato per l’olandese della Red Bull rimane Charles Leclerc. Il trionfo del monegasco si gioca a 9,00 mentre una partenza al palo è offerta a 3,00.

Sergio Perez, in stagione sempre secondo dietro al caposquadra Verstappen, è pronto a cogliere l’occasione e il suo successo è dato a 9,00. Discorso a parte meritano invece Lewis Hamilton, da un lato, e la McLaren dall’altro. Il trionfo del numero 44 della Mercedes pagherebbe 25 volte la posta. La McLaren, al contrario, è la scuderia che più di tutte, in Formula 1, può vantare successi in terra australiana, ben undici. Il più recente, però, è lontano 12 anni quando Jenson Button portò al trionfo la macchina inglese. Dodici come le vittorie che la McLaren sogna di raggiungere a Melbourne nel prossimo weekend, uno scenario che è offerto a 12.