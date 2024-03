Trionfo Red Bull nel primo GP stagionale in Bahrain con Verstappen e Perez. Sainz porta la Ferrari sul podio

Le speranze di non ritrovare, nella prima corsa stagionale del Mondiale F1, due Red Bull-Honda davanti a tutti, si sono spente dopo un paio di giri. Max Verstappen, partito dalla pole, ha letteralmente dominato il Gran Premio del Bahrain mentre al secondo posto si è piazzato Sergio Perez, abile nel recuperare terreno dalla quinta posizione in griglia. Non c'è stato niente da fare per Charles Leclerc, che fin da subito ha commesso vari errori dovuti a un problema ai freni che poi, giro dopo giro, è rientrato. Ma ormai il monegasco era scivolato in quinta posizione salvo poi nel finale, con un guizzo dei suoi, raggiungere e superare la Mercedes di George Russell. A salvare il bilancio Ferrari ci ha pensato un grintosissimo Carlos Sainz, abile nella prima parte di gara nel superare di forza prima Leclerc, poi Russell. Per la Ferrari la consapevolezza che ci sarà ancora tanto da lavorare, ma i buoni risultati della qualifica fanno ben sperare. Chi ha deluso è la Mercedes, soltanto quinta con Russell a ben 46" da Verstappen e a 21" dalla prima delle due Ferrari. Lewis Hamilton ha terminato settimo dietro alla McLaren-Mercedes di Lando Norris. La Aston Martin ha piazzato Fernando Alonso nono davanti a Lance Stroll.

La cronaca

Verstappen trionfa nel primo GP stagionale, doppietta Red Bull con Perez secondo. Sainz porta la Ferrari sul terzo gradino del podio. Quarto Leclerc davanti a Russell Norris Hamilton Piastri Alonso Stroll. Fuori dai punti Zhou Magnussen Ricciardo Tsunoda Albon Hulkenberg Ocon Gasly Bottas Sargeant

Ultimo giro per Verstappen, poi Perez Sainz Leclerc Russell Norris Hamilton Piastri Alonso che ha passato Stroll

Ricciardo non riesce a raggiungere Magnussen e Tsunoda litiga col team...

In Racing Bulls hanno chiesto a Tsunoda di far passare Ricciardo per attaccare Magnussen. Il giapponese non ha gradito

5 giri al traguardo - Le posizioni sono ormai cristallizzate per quanto riguarda la zona punti. C'è bagarre per il 12esimo posto tra Magnussen Tsunoda e Ricciardo

10 giri al traguardo: Verstappen Perez Sainz Leclerc Russell Norris Hamilton Piastri Stroll Alonso, questa la top 10. A seguire Zhou Magnussen Tsunoda Ricciardo Albon Ocon Hulkenberg Gasly Bottas Sargeant

47° giro - Russell commette un errore e Leclerc lo infila

45° giro - Leclerc è molto vicino a Russell per il quarto posto

Anche Ricciardo e Hulkenberg hanno messo le gomme soft al secondo pit

Pit-stop (finalmente) per Alonso che ha perso tempo prezioso rimanendo troppo in pista con il primo set di pneumatici

42° giro - Verstappen +15"3 Perez +18"2 Sainz +26"8 Russell +28"0 Leclerc

La situazione: Verstappen Perez Sainz Russell Leclerc Norris Alonso Hamilton Piastri Stroll Zhou Magnussen Hulkenberg Tsunoda Ricciardo Albon Ocon Gasly Bottas Sargeant

38° giro - Ai box Verstappen e Albon, gomme soft per entrambi. Solo Alonso non ha ancora fatto il secondo pit

38° giro - Perez ha montato gomme soft

37° giro - Pit per Perez che rientra di poco davanti a Sainz, lotta per il secondo posto

Hamilton supera Piastri per l'ottavo posto, Leclerc si mette alle spalle Alonso, Ricciardo ai box

36° giro - Pit-stop numero due per Tsunoda e Sainz

35° giro - Ai box Leclerc e Piastri, gomme dure per tutti

34° giro - Pti per Norris e Hamilton, Russell supera Alonso per il sesto posto

33° giro - Verstappen +16"8 su Perez +20" Sainz +31"4 Leclerc +34"2 Norris. Pit-stop per Magnussen

Box anche per Russell che prosegue con un nuovo set di hard e per Gasly

32° giro - Cambio gomme per Ocon e Bottas. Problema per Bottas con un dado che non va

30° giro - Pit-stop per Sargeant che rientra in pista con gomme soft

29° giro - Ai box per la seconda volta Zhou, sempre gomme dure

28° giro - Secondo pit per Stroll che riparte con un nuovo set di gomme dure

27° giro - Verstappen ha salutato la compagnia ed ha un vantaggio di 13"3 su Perez. Sainz è terzo a 2" dal messicano ed ha un vantaggio di 7"3 su Russell. Leclerc è quinto a 1"3 da Russell. Norris è sesto a 2"2 da Leclerc. Settimo Piastri che ha 3" su Hamilton. Più lontano Alonso, poi Zhou Tsunoda Stroll Magnussen Albon Ricciardo Ocon Bottas Gasly Hulkenberg Sargeant

24° giro - Lotta tra la Sauber di Zhou e la Racing Bulls di Tsunoda per il decimo posto che vale 1 punto

22° giro - Verstappen porta il vantaggio sul compagno di squadra Perez a 8"8. Sainz è terzo a 2"4 dal messicano

19° giro - Verstappen +5"6 Perez +8"6 Sainz +10"2 Russell +11"8 Leclerc +15"7 Norris +18"2 Piastri +22" Hamilton poi Alonso Zhou Tsunoda Stroll Magnussen Albon Ocon Ricciardo Hulkenberg Bottas Gasly Sargeant

Sainz è scatenato, raggiunge Russell e lo supera di forza

Leclerc accusa problemi: "Quando freno la macchina tira a destra"

18° giro - Cambio gomme per Verstappen che mantiene la prima posizione

17° giro - Gran duello tra i due piloti Ferrari, Sainz con una super staccata passa il compagno

Dopo il pit-stop Leclerc è di nuovo davanti a Sainz, ma lo spagnolo attacca il compagno di squadra

16° giro - Pit stop per Alonso e Albon

Verstappen leader con 25"8 su Alonso, poi Albon. Tutti e tre devono fare il pit-stop. Quarto è Perez seguito da Russell Leclerc Sainz Norris Piastri Hamilton Zhou Stroll Tsunoda Magnussen Ocon Ricciardo Hulkenberg Bottas Gasly Sargeant

15° giro - Pit stop per Sainz e Tsunoda

14° giro - Perez prende Russell e supera duro la Mercedes per il sesto posto

Leclerc rischia di tamponare Bottas e va nella via di fuga. Un GP da incubo per il monegasco

Pit-stop per Perez Piastri Hamilton Gasly Bottas, pneumatici hard per tutti

13° giro - Verstappen +10" su Russell poi Perez Norris Piastri Hamilton Alonso Tsunoda Albon

12° giro - Ai box Russell Leclerc e Magnussen, gomme dure per tutti e tre

11° giro - Gran sorpasso di Sainz su Leclerc, ai box Ocon per montare gomme dure

Si ritira Sargeant per motivi tecnici. E invece no, Sargeant riparte...

10° giro - Hamilton supera Alonso per l'ottava posizione. PIt-stop per Zhou e Stroll che montano gomme dure

9° giro - Leclerc continua a commettere varie sbavature, Sainz gli è in coda

7° giro - Perez supera Leclerc che commette piccoli errori

5° giro - Verstappen porta a 3"9 il vantaggio su Russell, Leclerc è attaccato da Perez. Sainz è quinto seguito da Norris e Piastri che ha passato Alonso. Hamilton è nono davanti a Tsunoda Albon Magnussen Zhou Sargeant Ricciardo Ocon Gasly Stroll Bottas Hulkenberg

Il replay mostra che l'incidente alla prima curva è stato causato da Hulkenberg che ha speronato Stroll

3° giro - Gran sorpasso di Russell su Leclerc, Norris passa Alonso

2° giro - Verstappen ha 1"5 su Leclerc e 2" su Russell

Va ai box Hulkenberg coinvolto in un contatto alla prima curva con Stroll

Verstappen parte bene e sale in prima posizione seguito da Leclerc Russell Perez Sainz Alonso Norris Piastri Hamilton e Tsunoda in top 10

Pochi secondi al via

Tutti partiranno con le gomme soft, cosa raramente verificatasi

La temperatura dell'asfalto è di 24 gradi. Una situazione inattesa che potrebbe favorire molti piloti nella gestione delle gomme

Saranno 57 i giri da percorrere, temperatura dell'aria 18 gradi. Raramente è stato così freddo in Bahrain

Sulla griglia di partenza è apparso il calciatore Neymar attualmente in Arabia Saudita nella squadra Al Hilal

Mancano pochi minuti alla partenza del primo dei 24 Gran Premi stagionali

Ottenere il miglior tempo delle tre frazioni della qualifica, ma ritrovarsi secondo. Una vera beffa per Charles Leclerc e per la Ferrari che nella decisiva Q3 si sono visti battere dalla Red Bull-Honda di Max Verstappen. Leclerc infatti, nella sessione finale, non ha ripetuto il tempo della Q2 che lo avrebbe proiettato in pole. Dunque, la Ferrari benché amareggiata, può dirsi soddisfatta dal rendimento della SF-24 che si è subito portata al livello della temuta RB20 progettata da Adrian Newey.

Verstappen e Leclerc si divideranno la prima fila, tutto da scoprire come sarà il rendimento in gara delle due monoposto e il relativo consumo delle gomme. Lo sapremo a breve. Intanto, attenzione anche alla Mercedes, terza con George Russell, mentre Carlos Sainz, quarto con la seconda Ferrari, è pronto a dire la sua.