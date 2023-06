GP del Canada, prove libere 3: Verstappen e Leclerc nella pioggia, Sainz sbatte forte

Attesa, puntuale, è arrivata la pioggia, Montreal è sotto attacco da nuvoloni neri che hanno scaricato tanta acqua e a cui si aggiunge una temperatura poco estiva, 15 gradi. Gomme intermedie rain per tutti, tanti errori tra lunghi nelle chicane, testacoda (Yuki Tsunoda) e un incidente che ha visto protagonista la Ferrari di Carlos Sainz. A 9 minuti dal termine, la pioggia è aumentata di intensità consigliando i piloti a entrare ai box per evitare danni in vista della qualifica che si annuncia piena di sorprese in quanto non mancherà la pioggia.

In tutto questo, è emerso il solito Max Verstappen con la Red Bull-Honda col tempo di 1'23"106, ma secondo si è piazzato un indomito Charles Leclerc con la Ferrari, 1'23"397 il suo tempo. Una differenza di appena 291 millesimi in condizioni di tracciato veramente complicate. Terzo, ma staccata di un secondo, troviamo la Aston Martin-Mercedes di Fernando Alonso poi Kevin Magnussen che con la Haas-Ferrari quando piove riesce sempre a stupire tutti. Sainz ha segnato il quinto tempo prima di sbattere e mettere in crisi il team che dovrà riparare in fretta la vettura in quanto la qualifica scatterà alle ore 22 italiana, poi la Alpine-Renault di PIerre Gasly. Va anche detto che Sainz è sotto inchiesta per avere ostacolato Alexander Albon in un suo giro veloce.

Sabato 17 giugno 2023, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'23"106 - 22 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'23"397 - 22

3 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'24"483 - 18

4 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'24"715 - 23

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'24"765 - 14

6 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'24"825 - 19

7 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'24"944 - 22

8 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'24"955 - 24

9 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'24"988 - 22

10 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'25"087 - 20

11 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'25"140 - 20

12 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'25"191 - 25

13 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'25"198 - 21

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'25"379 - 21

15 - George Russell (Mercedes) - 1'25"435 - 20

16 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'25"725 - 24

17 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'25"857 - 20

18 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'26"750 - 23

19 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'26"840 - 10

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'27"279 - 16