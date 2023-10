GP di Austin, prove libere: Verstappen comanda, ma Leclerc con la Ferrari è secondo

​La F1 ritorna in pista dopo il GP del Qatar che ha assegnato il terzo mondiale a Max Verstappen e scatenato una serie infinita di polemiche per le condizioni climatiche in cui si è gareggiato, con un gran numero di piloti che hanno accusato seri problemi fisici, per i track limits stile Spielberg e per un Paese inserito nel calendario F1 benché sia chiaramente sostenitore economico di una fazione terroista quale è Hamas.

Ma come da tradizione da queste parti, si fa finta di niente ed ecco che il carrozzone del Mondiale è arrivato in Texas, USA, sul bel circuito di Austin. Dopo di che si andrà a Città del Messico la prossima settimana e poi subito dopo in Brasile, a San Paolo. Tre weekend consecutivi dedicati alla F1. poi una pausa breve e il rush finale con la novità Las Vegas e Abu Dhabi.

Ad Austin, come a Losail, ci sarà la gara Sprint, di conseguenza il format è quello che vede un solo turno di prove libere e la qualifica di venerdì, la qualifica Spirnt e la seguente corsa di trenta minuti il sabato e infine il GP la domenica. Nella sessione di preprazione alla qualifica, Max Verstappen e la Red Bull-Honda hanno dettato legge una volta montate le gomme soft. L'olandese ha segnato il tempo di 1'35"912, ma un buono spunto lo ha firmato la Ferrari con Charles Leclerc, secondo a poco più di un decimo, 1'36"068. Più lontano Carlos Sainz, ottavo.

Non scherza Lewis Hamilton, subito aggressivo con la Mercedes. L'inglese è stato rimproverato dalla FIA in quanto a Losail, dopo il ritiro alla prima curva per incidente da lui innescato, ha attraversato la pista senza il permesso ricevuto dai commissari sul posto. La multa? 25.000 dollari. E' sesto il suo compagno George Russell. Sergio Perez ha ottenuto il quarto tempo. Il messicano nei giorni scorsi ha smentito le voci fuori controllo che raccontavano di un suo possibile ritiro dalle corse a fine anno. Nella top 10 si è infilata la Williams-Mercedes, settima con Alexander Albon. Buon inizio per il suo compagno Logan Sargeant, unico americano in pista, e sotto pressione per le opache prestazioni ottenute fino ad ora. La Haas-Ferrari, che gioca in casa, è ottima quinta con Kevin Magnussen e nona con Nico Hulkenberg.

Con l'Alpha Tauri-Honda è finalmente tornato Daniel Ricciardo, fermo da fine agosto quando a Zandvoort, nelle prove libere, si era frattura il polso sinistro ed era stato rimpiazzato dall'ottimo Liam Lawson. Le due monoposto faentine sono 13esima con Yuki Tsunoda e 14esima con Ricciardo. Davanti a loro le due Alpine: Pierre Gasly si è piazzato decimo, Esteban Ocon 12esimo. Le grandi protagoniste degli ultimi Gran Premi, le due McLaren, si sono nascoste con Lando Norris 15esimo ed Oscar Piastri 19esimo. Entrambi non hanno montato le gomme soft come Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes. Problemi per Lance Stroll subito fermo ai box.

Venerdì 20 ottobre 2023, prove libere

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'35"912 - 23 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'35"068 - 25

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'36"193 - 23

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'36"212 - 23

5 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'36"472 - 21

6 - George Russell (Mercedes) - 1'36"474 - 25

7 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'35"492 - 21

8 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'36"533 - 24

9 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'36"702 - 21

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'36"705 - 22

11 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'36"987 - 26

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'37"066 - 22

13 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'37"104 - 25

14 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'37"152 - 24

15 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'37"256 - 21

16 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'37"418 - 25

17 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'37"517 - 24

18 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'37"840 - 19

19 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'38"420 - 22

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'39"940 - 5