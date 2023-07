GP di Ungheria, prove libere 1: clamoroso errore di Perez, con la pioggia Russell leader

Pronti via e subito Sergio Perez è andato a sbattere contro le protezioni danneggiando irreparabilmente la sospensione anteriore sinistra. Tutto questo nel primo giro del primo turno libero del GP di Budapest. Un errore incredibile quello del messicano della Red Bull, che ha messo la ruota posteriore sinistra sull'erba in ingresso della curva 5 (nella foto sotto) finendo inesorabilmente in testacoda e poi contro le gomme esterne. Considerando le ultime pessime qualifiche, l'arrivo di Daniel Ricciardo in Alpha Tauri con prospettiva di passaggio in Red Bull nel 2025, ma anche prima se ve ne fosse la necessità, Perez ha gettato ulteriore benzina sul fuoco con questo banale errore.

La pista in quel momento, si era all'avvio della sessione, era ancora asciutta. Inevitabile la bandiera rossa, dopo di che quando la pit-lane è stata aperta, ha cominicato a piovere. Diciamo quindi che in realtà Perez non si è perso nulla, ma questo non cancella il grave errore commesso da un pilota della sua esperienza. La Red Bull ha anche portato una versione inedita delle prese 'aria frontali delle pance, che sono decisamente più ristrette rispetto alla precedente versione. Max Verstappen non ha realizzato alcun tempo, solo dei in-out. In uno di questi, Carlos Sainz si è girato danneggiando leggermente l'anteriore.

Sessione dunque non propriamente utile e indicativa. Dei tredici piloti che hanno cercato un riferimento cronometrico, il più rapido è stato George Russell con la Mercedes in 1'38"795, mentre secondo ha concluso Oscar Piastri con la McLaren-Mercedes, un divario di 359 millesimi dal pilota inglese. Terza prestazione per Lance Stroll con una Aston Martin-Mercedes (Fernando Alonso è quinto) che proverà a ritornare sul podio dopo due GP opachi. Setitmo Charles Leclerc con la Ferrari che ha totalizzato 12 passaggi.

Venerdì 21 luglio 2023, libere 1

1 - George Russell (Mercedes) - 1'38"795 - 13 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'39"154 - 14

3 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'40"013 - 10

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'40"277 - 13

5 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'40"687 - 8

6 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'41"032 - 14

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'41"142 - 12

8 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'41"363 - 9

9 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'41"416 - 15

10 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'42"706 - 12

11 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'42"906 - 14

12 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'45"575 - 7

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'47"403 - 10

Tutti gli altri senza tempo