GP di Città del Messico, prove libere 2: Verstappen sempre davanti, ma Norris e Leclerc lo insidiano

Tempi notevolmente migliorati nella seconda sessione libera del GP del Messico, ma davanti a tutti c'è sempre la Red Bull-Honda di Max Verstappen. Se nel primo turno era stato l'unico a scendere sotto l'1'20" col crono di 1'19"718, questa volta si è spinto fino a 1'18"686, Ma la notizia è che i rivali non sono lontani, come già accaduto ad Austin. Lando Norris si è portato in seconda posizione con la McLaren-Mercedes ed ha concluso a 119 millesimi, mentre si è comportata bene la Ferrari con Charles Leclerc, terza a 266 millesimi e per appena tre millesimi più rapida di una sorprendente Sauber-Ferrari con al volante Valtteri Bottas. Se l'intruso in top 10 della sessione iniziale era stato Alexander Albon con la Williams-Mercedes, in questa frazione solo 14esimo, nei 60 minuti successivi di prove è stata la Sauber con il finlandese a inserirsi al vertice.

Fatica come sempre Sergio Perez con la seconda Red Bull-Honda. Il messicano, che gioca in casa, è quinto a tre decimi dal compagno di squadra Verstappen ed ha preceduto un altro pilota inatteso a queste vette (dopo Bottas), ovvero Daniel Ricciardo con l'Alpha Tauri-Honda. Ottavo nel primo turno, l'australiano si è addirittura migliorato risultando sesto davanti a una Mercedes piuttosto scorbutica considerando le belle prestazioni di Austin, squalifica a parte. Sarà quindi molto interessante vedere se anche nel terzo turno e nella qualifica Sauber e Alpha Tauri sapranno confermarsi in top 10.

Non una gran giornata per Carlos Sainz, 11esimo e lontano da Leclerc, ma si può dire lo stesso anche per Oscar Piastri, nel confronto con Norris, e per Guan Yu Zhou rispetto a Bottas. Non bene le due Haas-Ferrari e soprattutto le Aston Martin-Mercedes con Fernando Alonso addirittura ultimo dopo un perfetto testacoda. Come nella precedente sessione, i piloti hanno potuto testare le gomme Proto della Pirelli in ottica 2024.

Venerdì 28 ottobre 2023, libere 2

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'18"686 - 26 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'18"805 - 31

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'18"952 - 33

4 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'18"955 - 33

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'18"988 - 29

6 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'19"002 - 31

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'19"024 - 30

8 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'19"077 - 29

9 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'19"163 - 31

10 - George Russell (Mercedes) - 1'19"227 - 31

11 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'19"257 - 34

12 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'19"290 - 34

13 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'19"415 - 27

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'19"446 - 23

15 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'19"535 - 29

16 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'19"642 - 29

17 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'19"900 - 26

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"075 - 17

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'20"112 - 30

20 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"426 - 30