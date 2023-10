GP di Losail, prove libere 1: Verstappen più forte della sabbia e del vento precede le due Ferrari

Vento, sabbia... No non è la Dakar, ma la F1 sul circuito di Losail, Qatar. Le condizioni del tracciato per l'unico turno libero (disputato al tramonto) in quanto sabato si terrà la gara Sprint e dunque il format è diverso, sono state decisamente al limite. Asfalto sporco perché non ci sono altre categorie, ma soltanto la F1 questo fine settimana, e dunque la situazione è apparsa particolarmente complicata. Tempi alti, tanti errori da parte di tutti e per fortuna che le vie di fuga sono in asfalto permettendo ai piloti di recuperare tranquillamente dopo le varie uscite. Giro dopo giro la pista si è gommata e in seguito a un avvio nei primi giri svolti con gomme dure, poi medie, si è passati alle soft.

Pur avendo faticato a tenere in pista la sua Red Bull-Honda, Max Verstappen si è preso il primo tempo in 1'27"428 precedendo le due Ferrari apparse in buona forma. Carlos Sainz è secondo in 1'27"762 e Charles Leclerc, diversi gli errori da lui commessi, terzo in 1'27"909. Fernando Alonso è quarto con la Aston Martin, notevole lo "svarione" commesso alla penultima curva nei minuti finali mentre quinto è Sergio Perez.

Yuki Tsunoda ha infilato un giro giusto con l'Alpha Tauri-Honda ed ha prenotato il sesto posto davanti alla Haas-Ferrari di Nico Hulkenberg. In difficoltà la McLaren-Mercedes, nona e decima con Oscar Piastri e Lando Norris, mentre anche la Mercedes ha faticato con George Russell ottavo e Lewis Hamilton 13esimo. Sono comunque risultati di difficile interpretazione considierando le condizioni dell'asfalto e considerando che si passa subito in qualifica, dalle 19 alle 20, ci sarà motlo da "inventare" per gli ingegneri in questo breve lasso di tempo.

Venerdì 6 ottobre 2023, libere

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'27"428 - 26 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'27"762 - 27

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'27"909 - 27

4 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'27"919 - 28

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'28"016 - 24

6 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'28"027 - 28

7 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'28"171 - 22

8 - George Russell (Mercedes) - 1'28"336 - 28

9 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'28"380 - 20

10 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'28"441 - 24

11 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'28"550 - 26

12 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'28"590 - 26

13 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'28"679 - 26

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"690 - 28

15 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'28"732 - 25

16 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'28"821 - 23

17 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'29"041 - 27

18 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'29"106 - 29

19 - Liam Lawson (Alpha Tauri-Honda) - 1'29"238 - 29

20 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'29"502 - 26