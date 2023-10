GP di Losail, qualifica: Verstappen segna la 30esima pole e batte la Mercedes, giornata difficile per la Ferrari

Trentesima pole per Max Verstappen. La qualifica del GP di Losail di domenica, e disputata in notturna, ha visto prevalere ancora una volta l'olandese della Red Bull (1'23"778 il suo tempo) che domani, nella gara Sprint, potrebbe laurearsi per la terza volta campione del mondo. Non ha avuto rivali Verstappen, troppo lontane le Ferrari, con Carlos Sainz che non ha neanche superato la Q2, e distanti anche le Mercedes, con George Russell e Lewis Hamilton, comunque rispettivamente secondo e terzo, a mezzo secondo.

L'unico che poteva infastidire la giornata squillante della Red Bull e di Verstappen poteva essere la McLaren-Mercedes. E difatti, Lando Norris si era avvicinato a un paio di decimi nel suo giro finale (il primo tentativo gli era stato cancellato per track limits), prendendosi la prima fila, ma quando è sceso dalla sua monoposto, è arrivata la comunicazione che anche quel tempo gli era stato tolto, sempre per track limits. Terzo si era così portato Oscar Piastri, ma anche al rookie australiano della McLaren, mentre sosteneva l'intervista televisiva, è stato tolto il tempo. Norris si è ritrovato decimo, con nessun crono segnato, Piastri è sceso sesto con il primo riferimento cronometrico realizzato in Q3.

Gli errori dei suoi piloti sono costati cari alla McLaren che perde la prima e la seconda fila, ma ne trae beneficio la Mercedes. Russell sale secondo in 1'24"219 e Lewis Hamilton, che aveva concluso quinto, balza al terzo posto in 1'24"305 e in seconda fila avrà al suo fianco la Aston Martin-Mercedes di Fernando Alonso. Va detto che Verstappen ha siglato la pole con il tempo ottenuto nel primo tentativo in quanto nel secondo ha commesso un errore che, buon per lui, non ha pregiudicato nulla.

La Ferrari grazie alle penalità comminate a Norris e Piastri si ritrova quinta con Charles Leclerc. Non è stata una qualifica facile per i due piloti della SF-23, troppo nervosa la monoposto italiana. Leclerc ha salvato il salvabile, Sainz dopo un errore nel suo giro buono in Q2 ci ha riprovato, ma evidentemente il nervosismo ha prevalso e lo spagnolo è rimasto fuori dalla top 10.

Sono entrate in Q3 le due Alpine-Renault con Pierre Gasly settimo ed Esteban Ocon ottavo. Continua la stagione "sali e scendi" del costruttore francese che almeno questa volta ha colto un buon risultato in qualifica. Anche Valtteri Bottas, con la Sauber-Ferrari, è riuscito a stupire superando la Q1 e la Q2 e per la terza volta nel 2023 ha potuto accedere alla Q3 risultando nono. Per il finlandese, nel Q2 è stata battaglia con l'Alpha Tauri-Honda di Yuki Tsunoda, rimasto fuori, e quindi 11esimo, per soli 4 millesimi.

Non solo Sainz, tra i big, si è ritrovato la porta della Q3 sbarrata. Anche Sergio Perez, con la seconda Red Bull non ce l'ha fatta e partirà 13esimo. Per il messicano un'altra prestazione incredibilmente sotto tono considerando che il suo compagno è in pole. E' l'ottava volta quest'anno che Perez con la super RB19 non entra in Q3. Hanno faticato più del previsto le due Williams-Mercedes e le due Haas-Ferrari, mentre Liam Lawson con l'Alpha Tauri dopo le brillanti qualifiche di Monza, Singapore e Suzuka, è rimasto imbrigliato nel Q1.

Venerdì 6 ottobre 2023, qualifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'23"778 - Q3

2 - George Russell (Mercedes) - 1'24"219 - Q3

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'24"305 - Q3

4 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'24"369 - Q3

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'24"424 - Q3

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'24"540 - Q3

7 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'24"553 - Q3

8 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'24"763 - Q3

9 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'25"058 - Q3

10 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - no time - Q3

11 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'25"301 - Q2

12 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'25"328 - Q2

13 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'25"462 - Q2

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'25"707 - Q2

15 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'25"783 - Q2

16 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'26"210 - Q1

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"345 - Q1

18 - Liam Lawson (Alpha Tauri-Honda) - 1'26"635 - Q1

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'27"046 - Q1

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'27"432 - Q1