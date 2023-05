GP di Miami, prove libere 3: Verstappen e Leclerc, si accende la sfida in vista della qualifica

E' una Red Bull-Honda che spaventa quella vista nel terzo turno libero di Miami. Max Verstappen ha stampato un tempo notevole, 1'27"535, che ha lasciato a ben 4 decimi la Ferrari di Charles Leclerc, bravo a segnare il secondo crono davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez, a mezzo secondo dal compagno di squadra. Carlos Sainz invece, ha concluso quarto. Dunque, è un alternarsi tra le RB19 e le SF-23, sarà interessante vedere se per la qualifica Leclerc riuscirà ad avvicinare in qualche maniera il due volte campione del mondo.

Buona sessione per la Alpine-Renault, quinta e sesta con Esteban Ocon e Pierre Gasly, mentre ha stupito la Sauber--Ferrari, settima con Valtteri Bottas. Nel team svizzero si è lavorato sodo per migliorare il bilanciamento della monoposto, vedremo se anche in qualifica arriverà un positivo risultato. In top 10 anche Nico Hulkenberg che riesce a fare la differenza su questo tracciato ed è ottavo davanti alla Williams-Mercedes di Alexander Albon e alla Mercedes di George Russell.

Il team diretto da Toto Wolff era partito alla grande venerdì, ma cammin facendo sembra essersi perso. Lewis Hamilton è addirittura 13esimo. Arranca anche la Aston Martin-Mercedes: Fernando Alonso è 12esimo dietro a Kevin Magnussen. Grande difficoltà per McLaren e Alpha Tauri. Ma aspettiamo la qualifica per capire se qualche team ha preferito nascondersi in questa sessione.

Sabato 6 maggio 2023, prove libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'27"535 - 18 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'27"941 - 26

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'28"050 - 22

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'28"125 - 27

5 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'28"407 - 25

6 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'28"428 - 24

7 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'28"456 - 19

8 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'28"497 - 16

9 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'28"561 - 20

10 - George Russell (Mercedes) - 1'28"606 - 20

11 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'28"607 - 14

12 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"618 - 24

13 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'28"718 - 23

14 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"723 - 24

15 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'29"074 - 19

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'29"179 - 20

17 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'29"264 - 20

18 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'29"375 - 18

19 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'29"401 - 18

20 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'29"447 - 22