GP di Montreal, prove libere 2: ancora pioggia, Alonso davanti a tutti, problemi per la Red Bull

Nel secondo turno libero del GP di Montreal è accaduto esattamente il contrario di quanto verificatosi nella prima sessione. Questa volta, la pioggia non è arrivata nella prima parte del turno, bensì negli ultimi 30 minuti. Peggio di così non poteva andare per quel che concerne la preparazione della qualifica e della gara. Il meteo però, sarà incerto anche nelle prossime ore. Dunque, finché i piloti giravano con le slick, il più rapido è risultato Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes seguito dalla Mercedes di George Russell e dal suo compagno Lance Stroll. Charles Leclerc, quarto, non ha ottenuto il proprio crono con le soft, come invece gli altri colleghi, bensì con le medie.

E a proposito di Ferrari, sia Leclerc sia Carlos Sainz devono aver perso... gli specchietti perché si sono resi protagonisti di irritanti comportamenti nei confronti degli altri piloti. Entrambi infatti, hanno ripetutamente ostacolato prima Alonso, poi Lewis Hamilton (due volte), poi Alexander Albon e Lando Norris. Incomprensibile.

Sessione negativa per la Red Bull. Max Verstappen dopo appena 4 giri è rientrato ai box, dal posteriore della sua monoposto usciva una leggera fumata bianca. Il team ha confermato un problema all'ERS e l'olandese ha saltato tutto il turno. Nel mirino della direzione gara è finito Lando Norris che nel tagliare lla chicane che porta sul rettifilo di arrivo, per ben due volte non ha rispettato il "sentiero" per rientrare in pista.

Venerdì 7 giugno 2024, libere 2

1 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'15"810 - 24 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'16"273 - 23

3 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'16"464 - 25

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'16"556 - 23

5 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'16"731 - 22

6 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'16"773 - 14

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'16"908 - 26

8 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'16"951 - 21

9 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'16"977 - 21

10 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'17"041 - 18

11 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'17"417 - 30

12 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'17"496 - 21

13 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'17"722 - 26

14 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'17"817 - 20

15 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'17"903 - 19

16 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'19"008 - 19

17 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'19"087 - 16

18 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'19"311 - 4

19 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'20"789 - 25

20 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'20"843 - 20