GP di Sakhir, 3° turno libero: Verstappen sempre leader, ma Leclerc lo bracca. Mercedes fatica

87 millesimi nel secondo turno libero, 96 millesimi nella terza sessione libera. Tra Max Verstappen e Charles Leclerc corrono soltanto millesimi. Sono loro due ad avere il passo giusto con le gomme soft per tentare l'assalto alla pole. La Red Bull-Honda si conferma al vertice e anche Sergio Perez sta compiendo significativi passi in avanti tanto da aver colto la terza prestazione a due decimi e mezzo dal campione del mondo. Verstappen non è stato pulitissimo nella preparazione del suo giro finale, compiendo un lungo, ma alla fine ha staccato un buon 1'32"544. In qualifica, la temperatura esterna scenderà ancora dai 22 gradi in cui si è disputata questa sessione e di conseguenza i tempi si abbasseranno come accaduto nel secondo turno di venerdì.

Leclerc verso la metà dell'ora di prove libere, si è girato ad alta velocità, nella foto sopra, ma fortunatamente non ha sbattuto contro le protezioni riuscendo anche ad uscire dalla ghiaia. Poi, si è lanciato nel suo giro veloce, 1'32"640, cancellando immediatamente dalla sua mente l'errore commesso poco prima. Una bella prova di forza del monegasco, ma pure della Ferrari che ormai è senza dubbio la principale contendente della Red Bull. Carlos Sainz al momento è risultato quinto a mezzo secondo da Verstappen, dovrà migliorare qualcosa.

E la Mercedes? Oggi si sono visti piccoli passi in avanti con George Russell, nella foto sotto, che ha nuovamente concluso quarto, a quasi quattro decimi dalla vetta, un paio in meno di ieri. Ma la W13 continua a saltellare in maniera vistosa sul rettifilo principale e il posteriore è ancora abbastanza isterico. Lewis Hamilton è nervoso e ha terminato sesto in 1'33"121. Continua a stupire la Haas-Ferrari che con Kevin Magnussen, arruolato alla vigilia dei test di Sakhir per rimpiazzare il russo Nikita Mazepin, sta mettendo in mostra tutta la sua professionalità e classe essendosi adattato con grande rapidità alla nuova VF-22. Peggio è andato Mick Schumacher, 14esimo.

Ottimi progressi per la Sauber Alfa Romeo-Ferrari. Per il team svizzero vale lo stesso discorso della Haas. Valtteri Bottas è ottavo in 1'33"733, ma notevole è la prova di Guan Yu Zhou, il cinese debuttante in F1, risultato nono a un paio di decimi dal finlandese compagno di squadra. Nella top 10 è riuscita a entrare la Aston Martin-Mercedes con Lance Stroll, buon 12esimo Nico Hulkenberg, anche lui molto bravo nell'adattarsi a una monoposto che ha conosciuto soltanto ieri. Male la McLaren-Mercedes, che continua a soffrire e a rimanere lontano da quelle che erano le aspettative. Passi indietro anche per l'Alpha Tauri-Honda che dopo l'ottimo inizio di venerdì, ha peggiorato sempre più tanto che Yuki Tsunoda, nella foto sotto, non è neanche entrato in pista per un problema idraulico. In questo turno, la Alpine-Renault ha preferito non provare con le gomme soft, ma solo con le hard e le medie.

Sabato 19 marzo 2022, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'32"544 - 14 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'32"640 - 15

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'32"791 - 19

4 - George Russell (Mercedes) - 1'32"935 - 18

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'33"053 - 20

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'33"121 - 14

7 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'33"437 - 14

8 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'33"733 - 21

9 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'33"880 - 18

10 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"920 - 14

11 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'33"955 - 18

12 - Nico Hulkenberg (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"971 - 18

13 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'34"176 - 18

14 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'34"295 - 17

15 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'34"378 - 20

16 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'34"628 - 15

17 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'34"868 - 15

18 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'34"957 - 16

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'35"667 - 14

20 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - no time - 0