GP di Silverstone, prove libere 1: dominio Red Bull, Ferrari quinta con Leclerc

Capita di tanto in tanto che nel primo turno libero la Red Bull concede qualcosa agli avversari. A Silverstone, pista che si trova a pochi chilometri da Milton Keynes, storica base del team diretto da Christian Horner, le cose sono andate diversamente. Max Verstappen e Sergio Perez hanno fatto subito la voce grossa occupando le prime due posizioni sfruttando al meglio le gomme soft. Il leader del mondiale ha avuto anche il tempo per provare una nuova mescola Pirelli collaudata in vista del futuro, non molto gradita.

La Ferrari ha offerto un buon passo gara, ma alla fine si è ritrovata quinta con Charles Leclerc e settima con Carlos Sainz. Per lo spagnolo tornare a Silverstone ha avuto un sapore particolare avendo vinto sulla pista inglese la sua prima corsa in F1 lo scorso anno. C'è molta attesa per verificare su una pista vera come quella di Silverstone la bontà degli sviluppi che sono stati portati fino ad ora considerando che Montreal e Spielberg non offrono troppe indicazioni da questo punto di vista.

Al terzo posto ha concluso in una ottima terza posizione la Williams-Mercedes di Alexander Albon, il quale ha voluto confermare tutta la sua fiducia alla squadra raccontando che per ora non si vede di nuovo alla Red Bull. Albon è sempre un pilota di Helmut Marko, lui lo ha inserito alla Williams, e con Perez che non sembra più essere tanto nella "manica" della dirigenza Red Bull si poteva ipotizzare un ritorno di Albon. Vedremo. La Aston Martin-Mercedes deve cancellare un fine settimana difficile in Austria ed ora è quarta con Fernando Alonso mentre Lance Stroll è nono.

La Alpine-Renault ha avuto un buono spunto con Esteban Ocon, sesto, ma Pierre Gasly è soltanto 13esimo. Ottava la McLaren-Mercedes di Lando Norris, reduce dal brillante weekend di Spielberg. Anche Oscar Piastri ha le novità che in Austria erano state portate per il solo pilota inglese. Piastri è decimo ed ha avuto anche un problema idraulico. Un bel punto interrogativo va disegnato per la Mercedes, 12esima con Lewis Hamilton e 14esima con George Russell. Buon inizio per l'Alpha Tauri-Honda, 11esima con Nyck De Vries autore di un testacoda.

Venerdì 7 luglio 2023, libere 1

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'28"600 - 26 giri

2 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'29"048 - 22

3 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'29"089 - 22

4 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"268 - 21

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'29"280 - 25

6 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'29"319 - 23

7 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'29"357 - 25

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'29"441 - 25

9 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"471 - 26

10 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'29"658 - 16

11 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'29"691 - 26

12 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'29"768 - 23

13 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'29"828 - 24

14 - George Russell (Mercedes) - 1'29"874 - 28

15 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'30"090 - 22

16 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"092 - 28

17 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'30"124 - 24

18 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'30"321 - 20

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'30"385 - 21

20 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'30"591 - 22