GP di Silverstone, qualifica: Verstappen in pole batte le due McLaren, poi Leclerc e Sainz

A Spielberg, una settimana fa, Max Verstappen per prendersi la pole aveva dovuto faticare non poco battendo Charles Leclerc di 28 millesimi. A Silverstone, è stato ancora lui, l'olandese della Red Bull-Honda a conquistare la prima posizione finale nella qualifica, ma fino all'ultimo davanti a tutti c'era una straordinaria McLaren-Mercedes con Lando Norris. L'inglese aveva il tempo di 1'26"961 (27"544, 35"312, 24"105 i suoi intermedi), poi è arrivato Verstappen che con un colpo di reni è balzato in testa con 1'26"720 (27"482, 35"201, 24"004 i tempi dei suoi tre settori).

Verstappen dopo il primo push comandava con 1'27"084 ed aveva un enorme vantaggio sugli inseguitori, a ben 7 decimi con Lewis Hamilton secondo e Oscar Piastri terzo. Ma tutto è rapidamente cambiato nel minuto finale. Norris, che era soltanto decimo per qualche errore, ha trovato il giro perfetto volando in seconda posizione e subito dopo Piastri ha concluso terzo in 1'27"092 facendo esplodere di gioia Zak Brown e tutto il box McLaren. Si era detto che Silverstone sarebbe stata la pista perfetta per definire la bontà degli sviluppi portati dai vari team tra il Canada e l'Austria, e così è accaduto.

Già a Spielberg si erano visti i primi progressi della McLaren, quarta in qualifica e quarta in gara con Norris mentre Piastri aveva pagato dazio in quanto le novità erano andate tutte alla prima guida del team. A Silverstone, anche il debuttante australiano (non dimentichiamo che è al suo primo anno di F1), ha ricevuto il nuovo pacchetto aerodinamico e lui ha saputo sfruttarlo a meraviglia. Ricordiamo che Piastri nel 2019 ha vinto la Eurocup Renault, nel 2020 ha conquistato la F3 e nel 2021 pure la F2 mentre nel 2022 la Alpine, che lo ha allevato, lo ha messo in panchina. Poi, c'è stato un anno fa il passaggio in McLaren che ha scatenato le ire della Alpine, la quale non era in grado di garantire un posto in F1 neanche nel 2023 al giovane talento. Ci ha pensato Brown a sistemare le cose.

Dunque, avremo una prima fila inedita con Verstappen e Norris, e Piastri che si accomoderà in seconda fila nella terza piazzola. Se in Austria il due volte iridato era circondato dalle due Ferrari, questa volta ci sono le due McLaren a tentare l'assalto. Per Norris è la terza volta in prima fila dopo Spielberg 2021 e Sochi sempre 2021, quando aveva addirittura conquistato la pole in una pazza qualifica. Lando è amato dal pubblico inglese, non ancora quanto Lewis Hamilton, ed è amico da tempo di Verstappen con il quale si diverte a gareggiare online, ognuno dalle rispettive case. Questa volta sarà tutto reale, uno contro l'altro, e state certi che Norris proverà a rendergli la vita difficile per impedirgli di prendere subito il largo. Mentre c'è grande curiosità nel vedere come agirà Piastri, certamente abituato alle prime posizioni nelle serie minori che ha vinto, ma mai in F1.

E veniamo alla Ferrari. Non è stata una qualifica semplice, ma alla fine è venuta fuori una quarta posizione per Charles Leclerc, a 4 decimi dalla pole, e una quinta per Carlos Sainz, a 12 millesimi dal compagno. Dopo le prove libere 3 ci si attendeva, come in Austria, una Ferrari più incisiva nel Q3, e invece non è stato così e le SF23 sono state scavalcate dalle due McLaren rimanendo lontane dalla Red Bull. Il passo gara ci mostrerà se la Ferrari potrà avere la meglio su Norris e Piastri, ma Leclerc e Sainz dovranno guardarsi dalle due Mercedes. George Russell è sesto ed Hamilton settimo, certamente entrambi delusi nel vedere volare in alto una McLaren che ha un motore Mercedes. Ma le W14 hanno un eccellente passo gara, decisive saranno le strategie dei pit-stop.

Alexander Albon aveva impressionato nelle prove libere, in qualifica ha fatto un ottimo lavoro portando la Williams-Mercedes in ottava posizione. Peccato per il rookie Logan Sargeant, 14esimo dopo un errore. La Aston Martin-Mercedes, la Verdona delle meraviglie della prima parte di campionato, come già verificatosi in Austria anche a Silverstone ha deluso. Fernando Alonso è soltanto nono, Lance Stroll 12esimo. Il team che la propria sede davanti all'ingresso del circuito di Silverstone, sembra essere sopraffatta dai passi in avanti compiuti da Ferrari, McLaren e Mercedes (un po' meno...). A chiudere la top 10, la Alpine-Renault con Pierre Gasly.

Sergio Perez per la quinta volta consecutiva ha clamorosamente mancato la Q3. Il messicano non ha superato la Q1 risultando 16esimo. Nella prima frazione, non facile per alcune chiazze di acqua, c'è stata nel finale una bandiera rossa per recuperare la Haas-Ferrari di Kevin Magnussen, ferma per un problema elettrico. Alla ripartenza, a disposizione i piloti hanno avuto un solo un giro lanciato per migliorare i tempi, ma Perez non ci è riuscito. E' incredibile quello che sta accadendo nel team campione del mondo. Domenica scorsa, da 15esimo ha recuperato fino al terzo posto finale, domani scatterà dalla ottava fila. Dopo cinque qualifiche fallite, possiamo dire che esiste un caso Perez. Infine, problemi anche per la Sauber-Ferrari di Valtteri Bottas che aveva superato la Q1.

Sabato 8 luglio 2023, qualifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'26"720 - Q3

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'26"961 - Q3

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'27"092 - Q3

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'27"136 - Q3

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'27"148 - Q3

6 - George Russell (Mercedes) - 1'27"155 - Q3

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'27"211 - Q3

8 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'27"530 - Q3

9 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'27"659 - Q3

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'27"689 - Q3

11 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'28"896 - Q2

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"935 - Q2

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'28"956 - Q2

14 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'29"031 - Q2

15 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) ,- no time - Q2

16 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'29"968 - Q1

17 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"025 - Q1

18 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'30"123 - Q1

19 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"513 - Q1

20 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'32"378 - Q1