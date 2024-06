GP di Spielberg, gara sprint: Verstappen vince dopo un bel duello con Norris, quinto Sainz

Un bel duello tra Max Verstappen e Lando Norris ha caratterizzato i primi sei giri della gara Sprint di Spielberg. Partito dalla pole, l'olandese della Red Bull-Honda sembrava aver preso il largo, ma le due McLaren-Mercedes si sono avvicinate sempre più, con nell'ordine Lando Norris ed Oscar Piastri. Verstappen accusava qualche problemino di potenza motore, il cosiddetto clipping, permettendo alle due MCL38 di prenderne la scia.

Con una bella manovra, Norris al quinto giro ha passato Verstappen, ma la reazione del tre volte iridato è stata immediata, alla staccata successiva. Norris è rimasto sorpreso, poteva gestirla meglio chiudendo l'interno, ed entrambi sono arrivati lunghi alla frenata. Ne ha così approfittato Piastri, che all'interno ha passato Norris e di slancio pareva poter attaccare anche Verstappen, ma non ce l'ha fatta. Dopo un paiod di tornate, Verstappen ha alzato il passo lasciando lontane le due McLaren con Piastri e Norris in questa posizione alla bandiera a scacchi.

La quarta posizione è andata a George Russell con la Mercedes. L'inglese nel primo giro ha subìto un bel sorpasso da Carlos Sainz, ma all'ottavo passaggio Russell ha risuperato la Ferrari, in difficoltà con le temperature freni. Sainz non è stato in grado di ribattere, ma si è tenuto alle spalle Lewis Hamilton. Settimo Charles Leclerc, autore di una bella partenza dalla decima piazzola. Ha subito superato le due Alpine-Renault, poi anche Sergio Perez, dopo di che non ha avuto la chance di attaccare Hamilton. Entrambi i ferraristi si sono detti poco contenti della prestazione delle loro SF24.

L'ultimo punto è andato a Perez, tristemente ottavo davanti un buon Kevin Magnussen con la Haas-Ferrari e a Lance Stroll con la Aston Martin-Mercedes. Poco da dire per gli altri, se non nel finale, un sorpasso con successivo lungo di Nico Hulkenberg su Fernando Alonso (lontano dal compagno Stroll) che ha favorito anche Daniel Ricciardo che poco prima aveva superato Logan Sargeant il quale si è preso la soddisfazione di battere sia nella qualifica sprint sia nella corsa, un Alexander Albon imbarazzante come lo sono le due Sauber-Ferrari.



Sabato 29 giugno 2024, gara sprint

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 23 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 4"616

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 5"348

4 - George Russell (Mercedes) - 8"354

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 9"989

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 11"207

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 13"424

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 17"409

9 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 24"067

10 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes9 - 30"175

11 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 30"839

12 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 31"308

13 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 35"452

14 - Nico hUlkenberg (Haas-Ferrari) - 38"423

15 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 39"327

16 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 43"155

17 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 44"076

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 44"673

19 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 46"511

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 53"143