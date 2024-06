GP di Spielberg, la diretta: Verstappen parte bene davanti a Norris, duello Russell-Hamilton, Sainz quinto

Gran sorpasso di Piastri all'esterno di Perez per la sesta posizione

Hamilton a rischio penalità per aver passato al via Sainz nella via di fuga della prima curva, ha fatto passare la Ferrari

Leclerc ha danneggiato l'ala alla prima curva urtando Piastri

Hamilton supera Russell, che però lo ripassa alla curva successiva

2° giro - Verstappen è braccato da Norris, Russell non tiene il passo e viene attaccato da Hamilton

Leclerc ha l'ala anteriore danneggiata e va ai box per cambiare il musetto

Buona partenza di Verstappen davanti a Norris e Russell, Hamilton supera Sainz poi Perez guadagna due posizioni e precede Piastri e Leclerc, che di posizioni ne perde due

Inizia il giro di ricognizione

In 19 partono con gomme medie, Zhou dai box con le hard

Tribune affollatissime nell'impianto austriaco di Spielberg, nel verde della Stiria. 29 la temperatura, 48 gradi l'asfalto.

Zhou, ultimo tempo in qualifica, partirà dai box. Si è preferito togliere la monoposto dal parco chiuso per fare qualche aggiustamento in vista della gara

Red Bull-Honda contro McLaren-Mercedes, Max Verstappen contro Lando Norris. E' questa la sfida che offre il Mondiale nel periodo estivo. Sono loro i migliori interpreti della attuale F1. La Mercedes ancora non è costante nel suo rendimento, anche se la crescita è evidente, mentre la Ferrari ha fatto qualche passo indietro nell'ultimo periodo. Ma sono loro, questi due ragazzi di 26 e 24 anni, rispettivamente primo e secondo nella classifica iridata, a tenere alta l'attenzione. Ragazzi sì, ma decisamente esperti. Verstappen sta avvicinando i record dei grandi della storia della F1 ed ha già in tasca tre mondiali vinti, Norris insegue l'amico olandese, col quale condivide parecchio tempo fuori dai circuiti, e spera di avere prima o poi una McLaren in grado di battere la Red Bull. Non manca tanto al team di Zak Brown per raggiungere questo obiettivo. Oggi, Verstappen e Norris condivideranno la prima fila come domenica scorsa a Montmelò, anche se a posizioni invertite. La gara Sprint di sabato ci ha fornito una indicazione importante sulla superiorità della RB20, ma in McLaren hanno adottato qualche contro misura per cercare di esssere competitivi sulla distanza. Poi, ci sono sempre le possibili sorprese in arrivo, ovvero George Russell e Carlos Sainz in seconda fila che potrebbero andare a dare fastidio nel corso dei primissimi giri.