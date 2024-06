Gp Austria, qualifica: Verstappen batte Norris secondo, Sainz è quarto, Leclerc sesto dopo un errore

Li ha stracciati tutti Max Verstappen. Nella qualifica valevole per il Gran Premio, il tre volte iridato della Red Bull-Honda ha rifilato a Lando Norris, ottimo secondo con la McLaren-Mercedes, ben 404 millesimi che su un circuito di 1'04" è tantissima roba. Nella qualifica Sprint di venerdì, con Verstappen poleman davanti al solito Norris, il divario era stato di soli 93 millesimi. Il passo in avanti della Red Bull è quindi stato incredibile perché se venerdì aveva ottenuto 1'04"686, oggi quel crono lo ha abbassato di 372 millesimi.

Norris invece, dall'1'04"779 di venerdì, oggi ha concluso in 1'04"718, solo 61 millesimi meglio. L'inglese si ritroverà in prima fila con Verstappen come la settimana scorsa, ma a posizioni invertite. L'olandese ritrova la prima posizione dopo tre vuoti (Charles Leclerc a Monte Carlo, George Russell a Montreal, Norris a Montmelò) e si porta a quota 40 nella graduatoria speciale dei poleman nella storia della F1, quinto assoluto, e davanti a lui c'è Sebastian Vettel con 57 pole. La prima volta di Verstappen sulla prima piazzola di uno schieramento di partenza risale a Budapest 2019.

La McLaren poteva avere Oscar Piastri in terza posizione, ma per pochissimi centimetri è stato penalizzato per track limits e così l'australiano partirà soltanto settimo. Peccato. La seconda fila vede così la Mercedes di un sempre consistente George Russell, a 526 millesimi da Verstappen, e la Ferrari di Carlos Sainz, bravo a recuperare tre decimi al tempo realizzato nella qualifica Sprint. E' andata peggio a Leclerc, sesto dopo due svarioni, alla curva 4 e nelle ultime due pieghe che portano sul traguardo. Tra le due Ferrari c'è la Mercedes di Lewis Hamilton, quinto e non troppo allegro.

Come non lo è Sergio Perez, ancora a distanza siderale dal compagno in Red Bull. Almeno questa volta è entrato in Q3, cosa che non si era verificata nei quattro precedenti appuntamenti. La differenza da Verstappen è però di 888 millesimi e deve far riflettere non poco il messicano. Grande prestazione per Nico Hulkenberg con la Haas-Ferrari, rientrato in Q3 dopo non esserci riuscito a Monte Carlo, Montreal e Montmelò. Per il tedesco è la quinta Q3 su undici qualifiche, notevole se pensiamo che il suo compagno Kevin Magnussen non ha mai raggiunto la top 10 quest'anno.

L'Alpine-Renault ha piazzato in Q3 il solo Esteban Ocon, PIerre Gasly ha commesso un piccolo errore ed è rimasto fuori, 13esimo. Ma in ogni caso vi sarebbe stata una sola Alpine in top 10 perché se Gasly avesse ottenuto un buon tempo, avrebbe estromesso proprio il compagno Ocon. Per 15 millesimi, in Q2, Daniel Ricciardo con la Racing Bulls-Honda è rimasto ecluso dal Q3, battuto da Ocon. Giornata triste per la Aston Martin-Mercedes con Fernando Alonso 15esimo e Lance Stroll impantanato nel Q1 con le due Williams-Mercedes e le due Sauber-Ferrari.

Sabato 29 giugno 2024, qualifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'04"314 - Q3

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'04"718 - Q3

3 - George Russell (Mercedes) - 1'04"840 - Q3

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'04"851 - Q3

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'04"903 - Q3

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'05"044 - Q3

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'05"048 - Q3

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'05"202 - Q3

9 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'05"385 - Q3

10 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'05"883 - Q3

11 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'05"289 - Q2

12 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'05"347 - Q2

13 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'05"359 - Q2

14 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'05"412 - Q2

15 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"639 - Q2

16 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'05"736 - Q1

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"819 - Q1

18 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'05"847 - Q1

19 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'05"856 - Q1

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'06"061 - Q1