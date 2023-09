GP di Suzuka, prove libere 1-2: la Red Bull torna a comandare con Verstappen, ma la Ferrari è vicina

C'è di nuovo una Red Bull-Honda, ed è quella di Max Verstappen, davanti a tutti in F1. Dopo la debacle di Singapore, la RB19 sul bellissimo e difficile circuito giapponese di Suzuka, è tornata a comandare. L'olandese nel secondo turno ha abbassato ulteriormente il proprio riferimento cronometrico ottenuto nella prima sessione (1'31"647) segnando 1'30"688 con relativa facilità. Ma è sul passo gara che la RB19 sembra non essere particolarmente efficace e vicina agli avversari. La prima rivale della Red Bull si conferma la Ferrari, ma questa volta al secondo posto c'è Charles Leclerc alla ricerca del riscatto nei confronti del compagno Carlos Sainz, quarto di giornata e secondo nel primo turno.

Leclerc ha rimediato un distacco da Verstappen di 320 millesimi (1'31"008), accorciando sensibilmente il divario che con Sainz la Ferrari aveva nella prima sessione. Lo spagnolo ha chiuso a poco più di mezzo secondo in 1'31"237. Di fatto, i due ferraristi si sono scambiati le posizioni e tra di loro si è nuovamente inserito Lando Norris con una McLaren-Mercedes molto competitiva e abbonato al terzo posto a Suzuka.

La Mercedes con le gomme soft non utilizzate nel primo turno, è quinta con George Russell mentre Lewis Hamilton non ha trovato il giro giusto ed ha chiuso soltanto 14esimo. Si conferma sesta la Aston Martin-Mercedes con Fernando Alonso (11esimo Lance Stroll tornato al volante dopo aver saltato il GP di Singapore per l'incidente in qualfiica), bravo Alexander Albon che è salito settimo con la Williams-Mercedes che invece si ritrova ultimo Logan Sargeant, in seria difficoltà a Suzuka. Oscar Piastri è in top 10 con l'ottavo posto davanti a uno spento Sergio Perez, appena nono con la seconda Red Bull. Bello spunto di Valtteri Bottas, decimo con la Sauber-Ferrari. La sessione finale si è conclusa con bandiera rossa per l'uscita alla curva 9 di Pierre Gasly con l'Alpine-Renault.

Venerdì 22 settembre 2023, libere 2

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'30"688 - 19 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'31"008 - 23

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'31"152 - 22

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'31"237 - 22

5 - George Russell (Mercedes) - 1'31"328 - 22

6 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"492 - 22

7 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'31"555 - 23

8 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'31"662 - 22

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'31"710 - 24

10 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'31"739 - 22

11 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'31"771 - 22

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'31"794 - 22

13 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'31"797 - 24

14 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'31"829 - 21

15 - Liam Lawson (Alpha Tauri-Honda) - 1'32"141 - 23

16 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'32"165 - 16

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'32"169 - 23

18 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'32"178 - 26

19 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'32"179 - 22

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'32"320 - 25