GP di Ungheria, prove libere 2: Ferrari davanti a tutti con Leclerc, poi la McLaren di Norris

Pista asciutta per il secondo turno di prove libere del GP di Budapest. Tanti i giri effettuati dai venti piloti per recuperare il lavoro programmato, in quanto nella prima sessione aveva piovuto. Con le gomme soft si è scatenato Charles Leclerc che ha portato la Ferrari davanti a tutti in 1'17"686 . Impossibile valutare i carichi di benzina e certe prestazioni lo confermano, come il quarto posto dell'Alpha Tauri-Honda di Yuki Tsunoda, il sesto della Haas-Ferrari di Nico Hulkenberg e il settimo della Sauber-Ferrari di Valtteri Bottas. Al contrario, Red Bull-Honda e Mercedes se la sono presa con calma anche se Max Verstappen ha accusato un problema alla batteria .

Confortante comunque il risultato ottenuto da Leclerc, molto bene anche nel passo gara. Carlos Sainz invece, sul giro secco ha concluso decimo in 1'18"182 , ma ha segnato ottimi riferimenti cronometrici sulla lunga distanza. Dietro a Leclerc si è piazzato Lando Norris con una McLaren-Mercedes che a Silverstone aveva evidenziato grandi passi in avanti. Il pilota britannico ha rimediato da Leclerc un distacco minimo, appena 15 millesimi. Lontano invece, Oscar Piastri, penultimo, ma con gomma media ed effettivamente non ha cercato la prestazione.

Terza piazza per Pierre Gsly con la Alpine-Renault che ha anche Esteban Ocon quinto. Proprio in Ungheria, Ocon aveva vinto un pazzo GP nel 2021. Sorrisi in casa Alpha Tauri per il quarto posto di Tsunoda mentre il tanto atteso Daniel Ricciardo, al rientro in F1 col team di Faenza dopo 10 GP di assenza, è 14esimo. La Aston Martin-Mercedes spera di tornare protagonista ed è ottava con Fernando Alonso. I piloti Mercedes accusavano mancanza di grip con le gomme medie, e probabilmente un bel carico di benzina, considerando i tempi alti ottenuti.

Venerdì 21 luglio 2023, libere 2

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'17"686 - 20 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'17"701 - 30

3 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'17"918 - 26

4 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'17"934 - 31

5 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'18"045 - 30

6 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'18"058 - 29

7 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'18"085 - 29

8 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"105 - 32

9 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'18"108 - 31

10 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'18"182 - 20

11 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'18"279 - 18

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"319 - 33

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'18"377 - 32

14 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"385 - 30

15 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'18"504 - 27

16 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'18"746 - 28

17 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'18"836 - 30

18 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'18"978 - 14

19 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'19"117 - 18

20 - George Russell (Mercedes) - 1'19"175 - 23