GP di Yas Marina, prove libere 3: Russell il più veloce, Ferrari un passo indietro (per ora)

Sessione d preparazione all'ultima qualifica stagionale per la F1 sul circuito di Yas Marina. Max Verstappen è parso in difficoltà con la sua Red Bull-Honda ed ha cercato di modificare il set-up della sua monoposto concludendo sesto e così in cattedra sono saliti i team con i motori Mercedes. George Russell, già leader nel primo turno di venerdì, ha colto il miglior tempo in 1'24"418 davanti alle due McLaren-Mercedes di Lando Norris e Oscar Piastri. Molto vicini i due inglesi, separati da 95 millesimi mentre l'australiano si è ritrovato a quasi 4 decimi da Russell.

Ottimo lo spunto di Alexander Albon, quarto con la Williams-Mercedes a mezzo secondo dall'amico Russell mentre la prima Ferrari è quinta con Charles Leclerc, ma con un distacco poco confortante di 681 millesimi dalla vetta. L'altra Ferrari è ultima con Carlos Sainz che dopo l'incidente nei primi minuti del secondo turno, ha pensato a tutto fuorché cercare un giro veloce in quanto ha dovuto svolgere un lavoro di messa a punto.

Nella top 10 si sono inseriti anche Esteban Ocon con l'Alpine-Renault, solo 13esimo Pierre Gasly, e un Logan Sargeant che in queste ultimissime battute della stagione sta cercando di strappare il contratto per il 2024. Bene anche il vento dell'est... con Yuki Tsunoda nono e Guan Yu Zhou decimo. Attardati i big Sergio Perez, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Sabato 25 novembre 2023, libere 3

1 - George Russell (Mercedes) - 1'24"418 - 14 giri

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'24"513 - 16

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'24"810 - 16

4 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'24"929 - 17

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'25"099 - 27

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'25"153 - 19

7 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'25"194 - 18

8 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'25"205 - 17

9 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'25"222 - 15

10 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'25"258 - 23

11 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'25"259 - 21

12 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'25"292 - 26

13 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'25"303 - 18

14 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"343 - 25

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"405 - 24

16 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'25"420 - 16

17 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'25"584 - 22

18 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'25"597 - 15

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'25"652 - 20

20 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'25"713 - 29