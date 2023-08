GP di Zandvoort, prove libere 2: Norris precede Verstappen, buio Ferrari, Ricciardo dolorante al polso sinistro

Lando Norris ha tolto a Max Verstappen la prima posizione nella giornata di prove libere del GP di Olanda. L'inglese della McLaren-Mercedes, ha battuto il "padrone di casa" per 23 millesimi, 1'11"330 per l'inglese, 1'11"353 per il due volte campioine del mondo. Dopo un primo turno interlocutorio, la McLaren ha ripreso ad essere protagonista assoluta come era già accaduto a Spielberg, Silverstone, Budapest e Spa. E' mancato invece Oscar Piastri, il rookie terribile della F1 al volante della seconda MCL60, che sta mettendo in difficoltà lo stesso Norris. L'australiano, dopo appena sei giri ha commesso un errore alla curva tre finendo contro le barriere e concludendo subito la propria sessione.

Dopo un paio di secondi, nello stesso punto, Daniel Ricciardo, forse distratto da quanto verificatosi a Piastri, ha sbattuto a sua volta contro le protezioni, pochi metri prima dove si trovava la McLaren. Ricciardo con la mano sinistra ha colpito con violenza l'interno della scocca per il contraccolpo ricevuto dal volante ed è sceso dalla sua Alpha Tauri tenendosi bloccato il braccio. Forte il dolore al polso e Ricciardo è stato portato al centro medico. Vedremo come si evolverà la situazione. Curioso che i due piloti australiani presenti in F1 abbiano colpito le barriere nella medesima curva e praticamente nello stesso momento.

Verstappen non è parso particolarmente preoccupato della prima posizione ottenuta da Norris mentre chi deve avere qualche grattacapo è Sergio Perez, soltanto settimo con la seconda Red Bull e a mezzo secondo dal compagno. Notevole la terza posizione della Williams-Mercedes con Alexander Albon, che conferma l'ottimo lavoro svolto nel turno del mattino. E' invece 12esimo il suo compagno di squadra Logan Sargeant. Rimane nelle posizioni nobili della classifica Lewis Hamilton, quarto con la Mercedes che vede faticare George Russell, 14esimo e già in difficoltà nella prima sessione.

Bravo Yuki Tsunoda, salito fino al quinto posto della classifica con la Alpha Tauri-Honda e di poco davanti alla Alpine-Renault di Pierre Gasly. Lance Stroll, che aveva saltato il primo turno per noie alla power unit, ha colto un buon ottavo posto, Fernando Alonso è risultato decimo. Rispetto alla precedente sessione, un passo indietro per la Aston Martin-Mercedes. Nono un volitivo Valtteri Bottas con la Sauber-Ferrari, in crisi la Ferrari con Charles Leclerc 11esimo e Carlos Sainz 16esimo. Lo spagnolo nella prima ora di prove libere aveva lasciato la sua SF23 al tester Robert Shwartzman.

Venerdì 25 agosto 2023, libere 2

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'11"330 - 29 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'11"353 - 25

3 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'11"599 - 30

4 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'11"638 - 26

5 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'11"720 - 30

6 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'11"766 - 29

7 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'11"817 - 28

8 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'11"835 - 30

9 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'11"857 - 30

10 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'11"863 - 31

11 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"915 - 30

12 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'11"934 - 32

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'12"001 - 30

14 - George Russell (Mercedes) - 1'12"009 - 28

15 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'12"074 - 30

16 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'12"093 - 31

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'12"404 - 28

18 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'12"693 - 31

19 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'12"901 - 6

20 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'13"096 - 7