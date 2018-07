Gp Germania, Hamilton: «Vittoria incredibile ma ci ho sempre creduto»

HOCKENHEIM - «Ho sempre creduto di poter vincere oggi. Era altamente improbabile visto da dove partivo, ma bisogna sempre crederci». Lo dice Lewis Hamilton nell’intervista post-gara del Gp di Germania. «Ho detto una lunga preghiera prima della gara, mi sono detto: stai tranquillo, mantieni la calma. E la macchina oggi era fantastica, il team ha fatto un lavoro fantastico -sottolinea l’inglese della Mercedes-. Non avremo mai potuto pensare a qualcosa di simile, ma è successo. Il mio sogno si è materializzato in pista oggi. È incredibile, le condizioni erano difficili ma allo stesso tempo perfette per il mio scopo».

A chi in conferenza gli domanda se questo possa essere considerato un punto cruciale della stagione, Hamilton risponde: Direi di sì, di punti cruciali ce ne sono stati tanti quest’anno, con alti e bassi e capovolgimenti di fronte, ma oggi l’errore di Sebastian ha dato beneficio a noi della Mercedes ed è bellissimo fare doppietta qui, nella nostra seconda casa, proprio ora che ci hanno appena confermati entrambi«. «È stata una gara fantastica -aggiunge Hamilton-, credo di non averne mai vissute così. È tra le migliori gare che io abbia mai fatto».