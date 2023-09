Gp India, vince Bezzecchi, cade Bagnaia. Secondo Martin su Ducati Pramac. Corsa al titolo riaperta

Marco Bezzecchi sulla Ducati del Mooney VR46 Racing Team ha vinto in solitaria il primo Gran Premio d’India della storia della classe MotoGp. In seconda posizione la Ducati Pramac di Jorge Martin, mentre il campione del mondo su Ducati ufficiale Francesco Bagnaia cade a otto giri dal traguardo. Incidente spettacolare con la sua Desmosedici che si ribalta sulla ghiaia, ma nessun danno per il pilota torinese. Sul podio anche Fabio Quartararo su Yamaha, terzo. Dopo il Gran Premio d’India classe MotoGp, sensibile passo avanti in classifica dei più diretti rivali del leader del campionato Francesco Bagnaia caduto a otto giri dal termine. Jorge Martin, secondo, è ora a -13 punti dal campione del mondo, mentre Marco Bezzecchi, vincitore della gara, si ritrova a -44 dal pilota della Ducati ufficiale.

Ordine d’arrivo del Gp d’India classe MotoGp: 1. Marco Bezzecchi (Ducati) 2. Jorge Martin (Ducati) 3. Fabio Quartararo (Yamaha) 4. Brad Binder (KTM) 5. Joan Mir (Honda) 6. Johann Zarco (Ducati) 7. Franco Morbidelli (Yamaha) 8. Maverick Vinales (Aprilia) 9. Marc Marquez (Honda) 10. Raul Fernandez (Aprilia) 11. Takaaki Nakagami (Honda) 12. Miguel Oliveira (Aprilia) 13. Pol Espargaro (Gasgas) 14. Jack Miller (KTM) 15. Stefan Bradl (Honda) 16. Michele Pirro (Ducati)

Classifica del Mondiale piloti della MotoGp: 1.F. Bagnaia 292 punti 2. J. Martin 279 3. M. Bezzecchi 248 4. B. Binder 192 5. A. Espargaro 160 6. J. Zarco 156 7. M. Vinales 138 8. L. Marini 135 9. A. Marquez 109 10. J. Miller 109 11. F. Quartararo 105.