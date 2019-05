Gp Italia, al Mugello la Ducati di Bagnaia sorprende tutti nelle libere. Valentino 18°, 11° Dovizioso, 6° Marquez

SCARPERIA - Francesco Bagnaia ( Ducati Pramac) è risultato il più veloce nelle seconde prove libere della MotoGP del Gran premio d’Italia sul circuito del Mugello. Il pilota torinese ha segnato il miglior tempo in 1’46«732, davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) di soli 46 millesimi e alla Ducati ufficiale di Danilo Petrucci. Sesto a 330 millesimi dalla vetta si è piazzato il campione in carica e attuale leader del campionato Marc Marquez (Honda) a 330, senza però aver mai montato gomme nuove. Fuori dai primi dieci Andrea Dovizioso ( Ducati), preceduto da Franco Morbidelli (Yamaha). Valentino Rossi (Yamaha) non è riuscito a fare meglio del 18/o piazzamento con un ritardo di quasi un secondo da Bagnaia.

Il Dottore avrà molto da lavorare per migliorare la sua moto il cui risultato evidentemente non può essere da attribuire solo al fatto che la massima velocità della sua Yamaha sia più lenta di 10 kmh rispetto alle Ducati. La prossima e decisiva sessione di prove libere per provare a rientrare nelle prime dieci posizioni scatterà domattina alle 09,55.«Non mi aspettavo di fare un tempo così, non ho fatto niente di particolare, ho semplicemente spinto di più e il tempo è venuto facilmente. Questo significa che siamo a un buon punto con l’assetto della moto». A parlare è Francesco Bagnaia, pilota del team Ducati Pramac, che col tempo di 1’46”732 si è posizionato in vetta alla classifica della 2/a sessione di prove libere nella classe MotoGp del Gran premio d’Italia al Mugello. «Quando arrivi qui - ha proseguito il pilota torinese - devi prendere un pò le misure perché il Mugello è una delle piste più difficili e più veloci del mondiale. Stamani avevo già un buon feeling, ma il grosso passo in avanti lo abbiamo fatto nel pomeriggio con alcune modifiche di assetto che mi sono piaciute molto e mi hanno permesso di ottenere il miglior tempo».