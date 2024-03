GP di Jeddah, qualifica: Verstappen ancora in pole, Leclerc ha portato la Ferrari in prima fila

Seconda pole consecutiva per Max Verstappen in questo avvio di campionato, che sembra essere sempre più targato Red Bull. Ma Charles Leclerc, bravo a scavalcare Sergio Perez nel secondo tentativo, ha portato la Ferrari in prima fila, anche se il divario di 319 millesimi non appare troppo confortante. Manca ancora qualcosa alla SF-24 per contendere alla RB20 dell'olandese, che fa sempre la differenza rispetto al compagno Perez, la pole. A Sakhir, il divario tra Verstappen e Leclerc, entrambi in prima fila, era stato di 228 millesimi, ora a Jeddah è aumentato di quasi un decimo.

Gp Jeddah, Verstappen in pole (con record della pista). Leclerc secondo, Bearman al debutto in Ferrari

Leclerc appare combattivo, rinviando a sabato ogni sentenza finale. Ci crede il ferrarista e il tracciato cittadino particolare, denso di rettilinei e curve, può permettere un abbondante uso del DRS. Leclerc metterà grande pressione a Verstappen e quando si corre sfiorando i muretti per quasi due ore, tutto può accadere. Leclerc nel suo primo tentativo era risultato quarto con il tempo di 1'28"272, ma nella seconda uscita dai box ha tirato via quasi mezzo secondo siglando 1'27"791. Verstappen invece, subito primo con 1'27"472, nel secondo push non è stato altrettanto rapido chiudendo in 1'27"684. Un crono comunque migliore di quello di Leclerc.

Perez, secondo nella prima parte del Q3 in 1'27"807, non ha abbassato il proprio limite chiudendo il secondo giro in 1'27"832, venendo così superato da Leclerc. Alonso con la Aston Martin-Mercedes è riuscito a passare da 1'27"988 a 1'27"946, ma da terzo è sceso quarto. Dividerà la seconda fila con Perez. Terza fila tutta McLaren-Mercedes con Oscar Piastri che ha fatto meglio di Lando Norris, 1'28"089 contro 1'28"132. Male la Mercedes, che occupa la quarta fila con George Russell in 1'28"316 e Lewis Hamilton in 1'28"460, a quasi un secondo da Verstappen.

Nella top 10 ha concluso un eccellente Yuki Tsunoda con la Racing Bulls-Honda, bravo a centrare la Q3 e terminare nono. Non si può dire altrettanto per il suo compagno Daniel Ricciardo, appena 14esimo nel Q2. A chiudere la quinta fila è Lance Stroll con la seconda Aston Martin, ma a ben sette decimi dal compagno Alonso.

Oliver Bearman, sostituto dell'ultima ora di Carlos Sainz, operato poco fa di appendicite, ha superato il difficilissimo esame a cui è stato sottoposto. L'inglese 18enne della Academy Ferrari, è stato avvisato soltanto tre ore prima del terzo turno libero, che ha ottimamente completato. In qualifica ha superato il Q1 senza problemi, nel Q2 si è fermato all'11esimo posto con 1'28"642 quando l'accesso al Q3 era il tempo di Hamilton di 1'28"606. Una differenza di 36 millesimi. Peccato, anche per un piccolo errore commesso, ma non si può che promuovere questo ragazzo proietatto in F1 all'improvviso mentre si stava concentrando sulla gara di F2 che lo avrebbe visto partire dalla pole.

Niente Q3 anche per Alexander Albon con la Williams-Mercedes, dodicesimi, pessima sessione per il compagno Logan Sargeant, praticamente ultimo considerando che Guan Yu Zhou non è riuscito a percorrere un giro cronometrato. Dopo l'incidente nel terzo turno libero, i meccanici della Sauber hanno lavorato sodo per rimettere in sesto la C44 fortemente danneggiata. Ci sono riusciti, Zhou è entrato in pista a 2' dalla bandiera a scacchi, ma non è riuscito a lanciarsi per un giro cronometrato. Nico Hulkenberg non ha segnato alcun tempo nel Q2 per un problema al motore. Non ha superato il Q1 Valtteri Bottas con la Sauber-Ferrari, fuori subito come a Sakhir anche le due disastrose Alpine-Renault.

Venerdì 8 marzo 2024, qualifica

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'27"472 - Q3

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'27"791 - Q3

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'27"807 - Q3

4 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'27"846 - Q3

5 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'28"089 - Q3

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'28"132 - Q3

7 - George Russell (Mercedes) - 1'28"316 - Q3

8 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'28"460 - Q3

9 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'28"547 - Q3

10 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"572 - Q3

11 - Oliver Bearman (Ferrari) - 1'28"642 - Q2

12 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'28"980 - Q2

13 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'29"020 - Q2

14 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'29"025 - Q2

15 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - no time - Q2

16 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'29"179 - Q1

17 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'29"475 - Q1

18 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'29"479 - Q1

19 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'29"526 - Q1

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - no time - Q1