Gp Le Mans, cadono Bagnaia e Vinales, volano schiaffi e spinte tra i due. Dopo l’uscita di pista è lite tra i piloti Ducati e Aprilia

Finisce quasi subito, a 22 giri dalla fine, il Gp di Francia del campione del mondo della Ducati Francesco Bagnaia speronato dalla Aprilia di Vinales. Dopo la caduta i due piloti si mettono a litigare allungando anche le mani: sono volati spintoni e qualche colpo, e poi si sono allontanati dalla pista contrariati. Vinales non ha preso bene la dinamica e inizialmente ha spintonato Bagnaia, che ha reagito allo stesso modo. Parte una seconda spinta, una manata sul casco dell’avversario.

Tanta tensione, generata sicuramente dall’adrenalina del momento, oltre alle emozioni negative. Il personale a bordopista arriva e divide i due litiganti. Alla fine, però, dopo il breve battibecco in una fase calda, Maverick e Pecco hanno trovato il modo di chiarirsi. E c’è stata anche una stretta di mano. L’incrocio di traiettorie ha fatto sì che l’Aprilia numero 12 toccasse la Ducati del campione del mondo con inevitabile doppia scivolata e ritiro. Un ritiro pesante in ottica iridata per Bagnaia, che era reduce dai due zeri incassati in Argentina e Stati Uniti e sperava di poter dare seguito alla bella vittoria in terra spagnola a Jerez. E dopo la caduta gli animi dei protagonisti si sono scaldati.