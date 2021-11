GP Messico, libere 3: Perez e Verstappen impressionano, Hamilton e Mercedes nei guai

Sembra essere stata colpita dall'influenza la Mercedes a Città del Messico. Le due W12 sono apparse anche oggi scorbutiche e nervose, nessun passo avanti è stato compiuto tra le prove libere di oggi e il terzo turno che precede la qualifica. Butta male per Lewis Hamilton perché le Red Bull-Honda appaiono decisamente imprendibili in una inversione di ruoli che ha dell'incredibile. A segnare il miglior tempo è stato Sergio Perez che si è spinto fino a 1'17"024. Max Verstappen, che comandava la classifica con 1'17"217 ha provato nel finale a sopravanzare il messicano, che è sospinto come non mai dai suoi connazionali . Ma un paio di sbavature non gli hanno permesso di siglare il primo tempo.

Hamilton è terzo a 651 millesimi da Perez e quando il suo ingegnere gli ha comunicato il distacco, il sette volte iridato è trasecolato, incredulo, nella foto sotto mentre tenta di tenere in pista la sua Mercedes. Praticamente con lo stesso tempo di Hamilton, Valtteri Bottas è quarto. La Ferrari rimane come ieri a un secondo dalla vetta. Pochi i passi avanti compiuti rispetto alla giornata di venerdì. Carlos Sainz è quinto in 1'18"029, Charles Leclerc soltanto nono in 1'18"213 dopo essersi girato ed avere sbagliato un paio di giri. Piuttosto sporca la guida del monegasco, ma sappiamo che poi in qualifica riesce sempre a estrarre il meglio di sè. Notevole la sesta posizione di Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri-Honda, 1'18"037 il suo riferimento cronometrico. Alle sue spalle, Daniel Ricciardo con la McLaren-Mercedes in 1'18"121, poi Pierre Gasly con la seconda monoposto faentina. Chiude la top 10 Lando Norris. Da segnalare un dritto alla prima curva di Hamilton e anche di Fernando Alonso, errori innocui dopo il lunghissimo rettifilo.

Ai due piloti che per il cambio motore partiranno ultimi, ovvero Lance Stroll e Yuki Tsunoda, si sono aggiunti oggi Esteban Ocon e Lando Norris. Un brutto colpo per la McLaren che sta lottando con la Ferrari per la terza posizione nella classifica costruttori.

Sabato 6 novembre 2021, libere 3

1 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'17"024 - 15 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'17"217 - 12

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'17"675 - 14

4 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'17"708 - 17

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'18"029 - 20

6 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"037 - 25

7 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'18"121 - 15

8 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'18"202 - 18

9 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'18"213 - 20

10 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'18"312 - 16

11 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"352 - 20

12 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'18"531 - 22

13 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'18"556 - 19

14 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'18"614 - 17

15 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'18"847 - 15

16 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'18"999 - 17

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'19"211 - 19

18 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'19"238 - 14

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'19"313 - 12

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'20"479 - 15