Gp Misano, pole alla Ducati di Miller, Bagnaia partirà quinto. “Pecco” ha ottenuto il 2° tempo, ma dovrà scontare una penalità. Terzo Bastianini

MISANO - La Ducati dell’australiano Jack Miller, al termine di una qualifica contrassegnata dalla pioggia e dall’asfalto bagnato, partirà in pole position nel Gp di Misano, in programma domani e valido per il Mondiale della Classe MotoGp. Il pilota della Ducati ha chiuso con il tempo di 1’31”899, precedendo il compagno di squadra Francesco Bagnaia; terzo Enea Bastianini. Tuttavia, Bagnaia partirà dalla 5/a posizione a causa della penalità di 3 posizioni in griglia. Quarto tempo per Marco Bezzecchi, 5/o per Maverick Vinales su Aprilia; 6/o Johann Zarco e 7/o Luca Marini. Solo 8/o per Fabio Quartararo, campione del mondo in carica.