GP Monaco, libere 3: Verstappen batte Sainz per 47 millesimi, Leclerc terzo. La Ferrari ancora al vertice

Ma era la qualifica o il terzo turno di prove libere? La sessione finale che anticipa i 60 minuti che determineranno lo schieramento di partenza del GP di Monaco è stata incredibilmente emozionante. Tutti sono andati costantemente alla spasmodica ricerca della propria migliore prestazione e alla fine è stato Max Verstappen, non senza fatica, a precedere le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, che anche stamane si sono confermate al vertice.

L'olandese della Red Bull-Honda ha battagliato a lungo prima con Sainz, poi con Leclerc, strappandosi in continuazione il miglior crono. Il tempo finale di Verstappen è stato di 1'11"294 mentre Sainz ha chiuso secondo a 47 millesimi dal suo ex compagno in Toro Rosso mentre Leclerc ha avuto un ritardo maggiore, 248 millesimi. Una bellissima e intensa lotta che però non ha visto coinvolta la Mercedes. Valtteri Bottas è risultato quarto con 1'11"765, Lewis Hamilton è invece settimo con 1'12"020. L'impressione è che entrambi non abbiano volutamente spinto a fondo, ma non vanno sottovalutati gli errori che entrambi hanno commesso alla Piscina e a Sainte Devote dove anche Leclerc è finito lungo.

La quinta posizione è così andata a Sergio Perez con la seconda Red Bull-Honda. Inizialmente con le gomme medie, il messicano ha poi montato le soft e il suo tempo è stato di mezzo secondo superiore a quello di Verstappen. Molto bene Lando Norris, sesto con la McLaren-Mercedes e particolarmente "gasato" dal fresco rinnovo del contratto. Continua il malessere di Daniel Ricciardo, nuovamente lontano e appena 13esimo. Vedremo se in qualifica cambierà passo. Bella prestazione dell'Alfa Romeo-Ferrari, ottava con Kimi Raikkonen e 11esima con Antonio Giovinazzi. Tra di loro si sono inseriti Pierre Gasly, nono al volante dell'Alpha Tauri-Honda, e Sebastian Vettel, volitivo con l'Aston Martin-Mercedes.

Mick Schumacher aveva realizzato un notevole 14esimo tempo con la Haas-Ferrari, ma subito dopo ha sbattuto forte all'uscita del Casinò. Mancavano poco più di 2 minuti al termine del turno e la bandiera rossa ha messo fine alle prove. Incidente anche per Nicholas Latifi all'uscita della variante della Piscina. Vedremo se i meccanici Haas e Williams riusciranno a rimettere in sesto le monoposto per permettere ai due piloti di partecipare alla qualifica. Sembra essere in difficoltà, come giovedì, l'Alpine-Renault.

Sabato 22 maggio 2021, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'11"294 - 19 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'11"341 - 28

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"552 - 27

4 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'11"765 - 21

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'11"817 - 18

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'11"988 - 20

7 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'12"020 - 20

8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'12"298 - 25

9 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'12"357 - 28

10 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"537 - 24

11 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'12"539 - 21

12 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"700 - 22

13 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'12"959 - 25

14 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'13"139 - 21

15 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'13"329 - 19

16 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'13"390 - 20

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'13"447 - 29

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'13"475 - 22

19 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'13"522 - 30

20 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'13"614 - 18