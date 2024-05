Gp Monaco, prove libere 3: Leclerc prenota la pole, ma Verstappen si avvicina

Prove di qualifica nel terzo turno libero di Monte Carlo. E come nella seconda sessione di venerdì, Charles Leclerc e la Ferrari hanno fatto capire a tutti che è con loro che si dovranno fare i conti per conquistare la pole. Sul tracciato di casa, Leclerc ha spinto fortissimo ad ogni giro, rischiando anche parecchio. Alla fine, il suo miglior crono è stato di 1'11"369, peggio è andata a Carlos Sainz, settimo, mentre è risalito non poco Max Verstappen con la Red Bull-Honda.

Per l'olandese è stata una sessione sofferta, ma durante la quale ha rosicchiato decimi su decimi a Leclerc concludendo secondo in 1'11"566. Il divario è dunque di 197 millesimi, notevoli i passi in avanti compiuti, ma Verstappen non è ancora soddisfatto della resa della RB20. E tanto meno Sergio Perez, quinto in 1'11"923, il quale ha dichiarato che c'è ancora tanto lavoro da fare.

Leclerc sfreccia nella sua Montecarlo, oggi anche Hamilton lotta per la pole

Nel box Red Bull, assente a Imola, è riapparso Adrian Newey che in teoria non dovrebbe più seguire il team sulle piste dopo l'annuncio della sua uscita di scena a fine anno. Ma evidentemente le cose non funzionano a dovere ed è stata richiamata la "mente", anche se solo a livello strategico, ci ha voluto far credere il team principal Christian Horner.

Lewis Hamilton, guidando alla sua maniera, ha tenuto la Mercedes al vertice. Terza posizione per lui in 1'11"710. Un esempio di come l'abilità al volante, a Monte Carlo, riesce a sopperire alle mancanze della vettura. George Russell è sesto a un paio di decimi dal compagno e si è preso dell'idiota da Lando Norris in quanto all'uscita del tunnel, procedendo lentamente, era pericolosamente quasi al centro dell'asfalto. Norris ha terminato ottavo, ma la McLaren-Mercedes è quarta con l'ottimo Oscar Piastri.

Convincente Yuki Tsunoda, nono con la Racing Bulls-Honda (Daniel Ricciardo è tristemente 18esimo). La top 10 è chiusa dalla Aston Martin-Mercedes di Fernando Alonso, solo 15esimo Lance Stroll. Pierre Gasly ha fatto un mezzo miracolo portando l'Alpine-Renault in 11esima posizione davanti alla Williams-Mercedes di Alexander Albon e alle due Haas-Ferrari. Disastroso Valtteri Bottas, subito contro le barriere in uscita dalla chicane della Piscina. Ma in casa Sauber-Ferrari mancano le prestazioni come dimostra Guan Yu Zhou.

Sabato 25 maggio 2024, libere 3

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"369 - 26 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'11"566 - 27

3 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'11"710 - 25

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'11"901 - 25

5 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'11"923 - 24

6 - George Russell (Mercedes) - 1'11"968 - 33

7 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'11"979 - 26

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'11"988 - 24

9 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'11"991 - 27

10 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"087 - 25

11 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'12"144 - 26

12 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'12"180 - 24

13 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'12"192 - 24

14 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'12"216 - 31

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"331 - 25

16 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'12"472 - 25

17 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'12"703 - 21

18 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'12"829 - 28

19 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'13"830 - 28

20 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - senza tempo - 2