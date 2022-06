GP di Montreal, diretta: Verstappen comanda, Sainz tenta di accorciare il divario, Hamilton terzo

Verstappen sta perdendo velocità e le gomme hard stanno andando in crisi. Sainz ha guadagnato altro mezzo secondo e si trova a 7"1

36° giro - Seconda sosta per Gasly che rimonta un treno di gomme hard

Leclerc non riesce a superare l'Alpine di Ocon

35° giro - Tra Verstappen e Sainz ci sono ora 7"6, Hamlton è a 9" dallo spagnolo

35° giro - Metà gara, sono 70 i giri da completare

33° giro - Sainz sempre a 8"3 da Verstappen, Hamilton è a 16"3 dall'olandese

31° giro - Ocon continua a tenere dietro Leclerc, sesto. A 2"8 dal monegasco c'è Alonso

Continua il forcing di Sainz su Verstappen, distacco al giro 29 di 8"3

Leclerc si lamenta via radio di non avere una buona trazione in uscita curva

28° giro - Alonso va al primo pit-stop dopo aver perso tanto tempo con le gomme medie in crisi. Monta le hard e rientra dietro a Leclerc

Ocon si difende bene da Leclerc, bel duello tra l'Alpine e la Ferrari

Sainz accorcia il divario su Verstappen e si porta a 8"7

26° giro - Leclerc ha raggiunto Ocon, sesto

Ancora senza pit-stop Alonso Leclerc Bottas Stroll

23° giro - Verstappen ha 9" di vantaggio su Sainz, 12"2 su Hamilton poi Alonso Russell Ocon Leclerc salito settimo (partito con le hard) Bottas Stroll Zhou Tsunoda Ricciardo Gasly Vettel Magnussen Albon Norris e Latifi

Pit stop doppio disastroso per la McLaren: prima Ricciardo, poi subito dopo Norris, ma mancavano le gomme anteriori...

22° giro - Sainz prende Alonso e lo supera e va in seconda posizione

Sainz rientra terzo davanti a Hamilton

Riparte la gara e Sainz va ai box per il pit-stop. Purtroppo non è riuscito a entrare in regime di VSC perché era già passato davanti ai box

Ai box anche Ocon Zhou Ricciardo Norris e per la seconda volta Vettel

19° giro - Russell ai box per le hard, Schumacher si ritira, virtual safety car

In Ferrari non sembrano preoccupati per la mossa Red Bull di avere anticipato il pit-stop

Albon va ai box per cambiare le gomme e monta le hard

18° giro - Verstappen riduce a 4"6 il divario da Sainz

17° giro - Bottas attacca Albon e lo passa duramente all'esterno dell'ultima variante. Leclerc ne approfitta subito e a sua volta supera Albon

16° giro - Sainz ha un vantaggio di 5"2 su Verstappen, Alonso ha perso terreno e vede avvicinarsi le Mercedes di Russell e Hamilton

Duello tra Albon e Bottas davanti a Leclerc, 12esimo

15° giro - Verstappen ha raggiunto Alonso, lottano per la seconda posizione

Leclerc ora deve vedersela con Bottas e Albon

13° giro - Leclerc scavalca Norris per il 12esimo posto

12° giro - Sainz Alonso Verstappen Russell Hamilton Ocon Schumacher Zhou Ricciardo Albon Bottas Norris Leclerc Stroll Tsunoda Vettel Gasly Latifi Magnussen

11° giro - Bel sorpasso di Hamilton su Ocon e va in quinta posizione

10° giro - Sainz in prima posizione con 2" di vantaggio su Alonso e 6"3 su Verstappen

9° giro - Pit stop per Verstappen Hamilton e Tsunoda che ripartono con le hard. Sainz leader

Virtual safety car per rimuovere la Red Bull di Perez

8° giro - Si ritira Perez che era 11esimo, colpo di scena importante per il campionato

7° giro - Va ai box Magnussen per cambiare il musetto e anche le gomme, hard

Russell attacca Magnussen e lo passa per la quinta posizione. Il danese prosegue con l'ala anteriore danneggiata

5° giro - Pit stop per Vettel e Gasly che ripartono con le hard

4° giro - Verstappen Sainz Alonso Hamilton Magnussen Russell Ocon Schumacher Zhou Ricciardo Perez Albon Bottas Norris Vettel Leclerc Stroll Gasly Tsunoda Latifi

3° giro - Sainz passa Alonso e sale in seconda posizione a 3" da Verstappen

1° giro - Magnussen ha l'ala anteriore danneggiata, Bottas quella posteriore...

Verstappen parte bene davanti ad Alonso Sainz Hamilton Magnussen Ocon Schumacher Russell Ricciardo e Zhou in top 10. Leclerc ha guadagnato una posizione su Latifi

Leclerc è in ultima fila, 19esimo davanti a Tsunoda, anche lui ha cambiato il motore Honda dell'Alpha Tauri

Pochi secondi al via del giro di ricognizione. Con le gomme hard Bottas Perez Norris Stroll e Leclerc, tutti gli altri con le medie

Non piove a Montreal e questa è una buona notizia per il leader del campionato Max Verstappen che scatterà dalla pole nel GP del Canada. Una prima fila inedita perché dalla seconda piazzola partirà Fernando Alonso con la Alpine-Renault, il quale in qualifica ha fatto una vera e propria magia. Seconda fila per Carlos Sainz, che proverà con la Ferrari a mettere i bastoni tra le ruote a Verstappen per aiutare Charles Leclerc, costretto all'ultima fila dopo il cambio del motore. Con lui in seconda fila, un pimpante Lewis Hamilton che con una Mercedes non competitiva, sul bagnato si è esaltato. Grande sorpresa anche in terza fila dove troviamo le due Haas-Ferrari, con gli splendidi Kevin Magnussen e Mick Schumacher, finalmente incisivo. Con la pioggia, entrambi hanno segnato la differenza con i rivali.