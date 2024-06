Gp Montreal, orario e dove vedere le qualifiche della corsa di Formula 1

Il fine settimana è arrivato con la Formula 1 che infiamma il secondo fine settimana di giugno con il Gp di Montreal in Canada. Dopo le prove libere 1, ci saranno quelle successive per culminare poi nelle qualifiche che decideranno la griglia di partenza. Grande attenzione per la Ferrari, con Charles Leclerc che ha vinto lo scorso Gran Premio a Montecarlo. Il pilota monegasco ha trionfato sul circuito cittadino che conosce come le sue tasche, essendo nato proprio nel Principato di Monaco.

Mercedes e Red Bull hanno snobbato Sainz: l'unica valida alternativa è la Sauber Audi

Orario e dove vedere le qualifiche del Gp Montreal

Per decidere le file della gara, le monoposto si riuniranno domani sabato 8 giugno alle ore 22.00. Max Verstappen insegue il ritorno in pole position dopo che nella gara monegasca ha deluso rimanendo al sesto posto. Grande fiducia, invece, per Sainz e Leclerc con quest'ultimo che vuole ripetere il successo di qualche giorno fa. Per tutti quelli che vogliono vedere le qualifiche in diretta, possono farlo grazie a Sky, che rende le immagini della corsa disponibili in diretta su Sky Sport Formula 1. Chi vuole, infine, può vederlo anche in chiaro su Tv8 che offre le immagini delle qualifiche del Gp di Monaco in differita alle 23.30.