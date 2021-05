GP Portogallo, libere 3: Verstappen lancia il guanto di sfida ad Hamilton, Ferrari insegue

Il guanto di sfida lo ha lanciato alla sua maniera, segnando il primo tempo nella terza sessione libera che precede la qualifica del GP del Portogallo. Portimao ha esaltato le doti di Max Verstappen e la perfezione della Red Bull RB16B a motore Honda, primi in 1'18"489. Lewis Hamilton ha spinto forte, era passato in testa con 1'18"725, ma non si aspettava la prestazione dell'olandese che lo ha lasciato a 236 millesimi. Ci sarà battaglia in qualifica. Della partita farà parte anche Valtteri Bottas, terzo con 1'18"820 e pronto a sorprendere. Il finlandese deve fare di tutto per cancellare l'opaca prestazione nella gara di Imola. Quarto Sergio Perez, con la seconda Red Bull-Honda. Il messicano non si è risparmiato ed è a 351 millesimi da Verstappen, ma ha lasciato l'impressione che può fare ancora meglio.

Sorprendente la quinta posizione dell'Alpine-Renault di Esteban Ocon, che ha guidato molto bene lungo le 15 curve del bellissimo circuito portoghese. Ocon è in linea con i tempi di Perez e Bottas. Non era andato male il suo compagno Fernando Alonso, ma ha ecceduto alla curva 1 andando oltre i track limits e il crono di 1'18"725, lo stesso di Hamilton, gli è stato ovviamente cancellato. Attenzione alla Alpine, che potrebbe scompaginare la classifica. La Ferrari è invece a mezzo secondo netto da Verstappen. Charles Leclerc non ha fatto meglio di 1'19"001 mentre Carlos Sainz è settimo in 1'19"050. Praticamente, i due ferraristi hanno viaggiato sugli stessi tempi. Sembra mancare dalle posizioni nobili della classifica la McLaren-Mercedes, ottava con Lando Norris (autore di un testacoda) e dodicesima con Daniel Ricciardo.

Bene l'Alpha Tauri-Honda, nona con Pierre Gasly e undicesima con Yuki Tsunoda, che ha molto da farsi perdonare dopo il pessimo weekend imolese. Guizzo di Kimi Raikkonen, che si era anche girato, decimo con l'Alfa Romeo-Ferrari che vede Antonio Giovinazzi tredicesimo. Bene Mick Schumacher, quindicesimo con la Haas-Ferrari: il suo compagno Nikita Mazepin si è girato un paio di volte ed è ultimo. Deludente l'Aston Martin-Mercedes e anche la Williams-Mercedes, che nelle libere di ieri aveva illuso.

Sabato 1 maggio 2021, libere 3

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'18"489 - 21 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'18"725 - 21

3 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'18"820 - 18

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'18"840 - 24

5 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'18"860 - 19

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"001 - 23

7 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'19"050 - 24

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'19"272 - 18

9 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'19"374 - 26

10 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'19"415 - 26

11 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'19"485 - 25

12 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'19"582 - 19

13 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'19"588 - 23

14 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'19"949 - 20

15 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'20"033 - 22

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"090 - 17

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'20"127 - 18

18 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"214 - 21

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'20"681 - 19

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'20"690 - 20