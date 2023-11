GP di San Paolo, prove libere: la Ferrari parte a razzo, Sainz e Leclerc al comando

Austin, Città del Messico, San Paolo. E tutto in tre settimane. Lo sforzo e lo stress imposto da Liberty Media al personale dei team, e non solo, della F1, è a dir poco folle con ore e ore di volo, ritardi in aeroporto, tutto compresso con l’ansia che il materiale non arrivi in tempo. Ma non c’è speranza considerando anche l’impostazione del calendario 2024. E dunque, la F1 è arrivata in Brasile, il Paese completamente innamorato di Lewis Hamilton, che tutti vedono in lui quello che per loro è stato l’indimenticabile Ayrton Senna, il loro eroe. Il fine settimana sarà quello con il format della gara Sprint, dunque un solo turno di prove libere e qualifica per il Gran Premio in programma già oggi, venerdì. Poi, sabato la qualifica Sprint (chiamata Shootout) e la corsa di 30 minuti, infine domenica il classico GP.

Nel turno libero, la Mercedes di George Russell ha costantemente occupato la prima posizione, tempo ottenuto con le gomme soft, ma proprio nei secondi finali sono state le due Ferrari a balzare al comando con Carlos Sainz primo in 1’11"732 e Charles Leclerc secondo in 1’11”840. Russell ha così concluso terzo in 1’11”865. E’ stata comunque una sessione di studio, tra chi ha impiegato le soft e chi le medie o le dure in previsione della gara di domenica, oltre ad avere carichi di benzina diversi. Non hanno cercato mai la prestazione i due piloti Red Bull-Honda, con Max Verstappen 16esimo e Sergio Perez 18esimo impegnati con le gomme dure. Anche Lando Norris e Oscar Piastri, che chiudono la classifica con le due McLaren-Mercedes, pur avendo registrato ottimi tempi nei primi due settori con le soft, hanno preferito rientrare ai box non concludendo quel giro. Ogni squadra ha quindi impostato questa unica sessione libera in maniera diversa.

Venerdì 3 novembre 2023, libere

1 - Carlos Sainz (Ferrari) – 1’11”732 – 30 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) – 1’11”840 – 32

3 - George Russell (Mercedes) – 1’11”865 – 31

4 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'11"928 - 19

5 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'11"928 - 19

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"044 - 28

7 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'12"184 - 31

8 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'12"481 - 27

9 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'12"579 - 30

10 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'12"592 - 24

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"615 - 28

12 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'12"638 - 30

13 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'12"714 - 29

14 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'12"778 - 27

15 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'12"779 - 30

16 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'12"793 - 30

17 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'13"012 - 31

18 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'13"056 - 31

19 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'13"629 - 25

20 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'13"838 - 28