GP Silverstone, prove libere 1: la pioggia tiene quasi tutti ai box, solo pochi giri per i protagonisti del Mondiale

La pioggia che ha iniziato a cadere copiosa proprio all'avvio della prima sessione del GP di Gran Bretagna a Silverstone, ha condizionato tutta la prima ora. Dopo un iniziale tentativo, tutti sono rientrati ai box per rimanervi a lungo nonostante le tribune affollate. Lewis Hamilton nel finale, con la pista ormai asciutta, ha pensato al pubblico ed ha svolto qualche giro con le intermedie per poi passare alle soft. La Mercedes ha portato sulla pista di casa altre novità che riguardano sospensioni anteriori, le ali anteriori e posteriori, il fondo, il side pod.

Carlos Sainz ha provato a fare qualche chilometro nelle battute conclusive con le Pirelli hard, ma è presto rientrato ai box. Lo spagnolo ha un nuovo telaio in quanto erano sorti problemi al sistema di alimentazione. Per sicurezza quindi, si è optato per un cambio. In Ferrari è assente il direttore sportivo Laurent Mekies, colpito dal Covid. Altri sono poi scesi in pista provando a montare le gomme slick finché Lance Stroll è finito in ghiaia provocando la bandiera rossa e dunque la conclusione della sessione.

Novità anche in casa Red Bull. La RB18 ha perso altri cinque chili, non male considerando che si ipotizza possano valere 3 decimi di guadagno. Pance completamente differenti rispetto a quanto visto fino a Montreal per le A522 del team Alpine. Giorno di festa per Daniel Ricciardo, che oggi compie 33 anni. Auguri. Senza alcun valore i tempi ottenuti dai dieci piloti che hanno percorso qualche giro.

Venerdì 1 luglio 2022, libere 1

1 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'42"249 - 9 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'42"781 - 10

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'42"967 - 8

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'43"801 - 7

5 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'43"895 - 3

6 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'46"171 - 4

7 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'48"161 - 3

8 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'51"243 - 5

9 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'51"373 - 5

10 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'59"168 - 5