GP Silverstone, prove libere 2: Verstappen precede Sainz di 22 millesimi. Problema elettrico per Leclerc

C'è sempre Max Verstappen con la Red Bull-Honda davanti a tutti. Nel secondo turno libero di Silverstone l'olandese ha occupato nuovamente la prima posizione come nella precedente sessione, ma questa volta dietro di lui non c'è Sergio Perez (quarto) bensì Carlos Sainz a soli 22 millesimi. Una bella prestazione per lo spagnolo e per la Ferrari che conferma una volta di più di essere molto veloce in condizioni di qualifica. Purtroppo per il team di Maranello il bicchiere è mezzo vuoto perché Charles Leclerc è rimasto ai box per 60 minuti causa problema elettrico. Una doccia fredda per il monegasco.

La Williams-Mercedes si conferma al vertice. E questa volta non solo con Alexander Albon, terzo a soli due decimi da Verstappen, ma anche con Logan Sargeant, al miglior piazzamento stagionale. L'americano è risultato quinto confermando la bontà degli sviluppi portati dal team Williams. Certo, sono prove libere, ma la FW45 ha girato forte anche in condizioni di gara, sarà interessante vedere se saprà confermarsi, quanto meno in top 10, anche per la qualifica, benché per domani sia prevista pioggia.

Aston Martin e Mercedes sono le note negative della giornata. Lance Stroll è sesto, Fernando Alonso decimo. La magia della Verdona è già finita? In questa fase della stagione tutti stanno portando novità sulle loro monoposto, è una fase cruciale per vedere chi compie passi in avanti e chi no. La Mercedes oggi è sprofondata con George Russell 12esimo e Lewis Hamilton 15esimo. Brutto segnale. La Haas-Ferrari dopo un primo turno tranquillo ha scatenato Nico Hulkenberg, settimo davanti alla Alpine-Renault di Pierre Gasly, che in pratica rispetto alla sessione precedente si è scambiato di posizione con Esteban Ocon.

Nella top 10 la McLare-Mercedes di Oscar Piastri, nono, che questa volta ha preceduto Lando Norris, 14esimo, ma intento a svolgere prove di diverso tipo. Alle soglie della top 10 la Sauber-Ferrari con Guan Yu Zhou, che lo scorso anno su questa pista ha vissuto un momento terribile al via della corsa volando contro le protezioni. Passo indietro per Alpha Tauri-Honda.

Venerdì 7 luglio 2023, libere 2

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'28"078 - 27 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'28"100 - 29

3 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'28"296 - 30

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'28"342 - 30

5 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'28"766 - 29

6 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"866 - 30

7 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'28"880 - 28

8 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'28"889 - 27

9 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'28"926 - 29

10 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"134 - 26

11 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'29"225 - 28

12 - George Russell (Mercedes) 1'29"238 - 25

13 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'29"242 - 24

14 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'29"260 - 24

15 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'29"283 - 24

16 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'29"378 - 28

17 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'29"439 - 20

18 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'29"483 - 25

19 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1'29"571 - 29

20 - Charles Leclerc (Ferrari) - no time - 0