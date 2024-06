GP Spagna, prove libere 2: Hamilton batte Sainz per 22 millesimi, Leclerc fatica

Lavoro intenso per tutti i dieci team nella seconda sessione libera del GP di Spagna. Il difficile tracciato di Montmelò ha portato gli ingegneri a provare una serie di soluzioni in vista della qualifica e della gara differenziando così le prestazioni tra i due turni odierni. Questo spiega gli exploit della Alpine-Renault, quarta con Pierre Gasly e nona con Esteban Ocon, evidentemente con pochissimo carico di benzina e gomme soft, e della Sauber-Ferrari, decima con Valtteri Bottas. Mentre Aston Martin-Mercedes e Williams-Mercedes non hanno cercato la prestazione secca.

In Mercedes tutto si è svolto al meglio per Lewis Hamilton, capace di ottenere il primo tempo in 1'13"264 e lo stesso vale per la Ferrari, con un ottimo Carlos Sainz secondo a soli 22 millesimi. Veoce, come al mattino, la McLaren-Mercedes, terza con Lando Norris e vicina ad Hamilton e Sainz. Ancora non pienamente soddisfatto del rendimento della sua Red Bull-Honda è Max Verstappen, quinto mentre Sergio Perez è addirittura 13esimo.

Charles Leclerc è alla ricerca del set-up perduto fin dal primo turno e si è dovuto accontentare della sesta posizione, diverso lavoro rispetto ai compagni per Oscar Piastri in McLaren e George Russell in Mercedes.

Venerdì 21 giugno 2024, libere 2

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'13"264 - 28 giri

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'13"286 - 30

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'13"319 - 31

4 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'13"443 - 27

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'13"504 - 29

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'13"597 - 22

7 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'13"622 - 28

8 - George Russell (Mercedes) - 1'13"722 - 28

9 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'13"766 - 30

10 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'13"924 - 30

11 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'14"021 - 32

12 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'14"053 - 29

13 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'14"081 - 23

14 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'14"091 - 28

15 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'14"211 - 31

16 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'14"257 - 29

17 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'14"345 - 21

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'14"402 - 28

19 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'14"807 - 34

20 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'15"070 - 33