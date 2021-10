GP Turchia, libere 3: nella pioggia emerge Gasly con l'Alpha Tauri, poi Verstappen

La pioggia non ha tradito le attese e si è fatta sentire sul circuito di Istanbul per il terzo turno di prove libere. E' stata quindi una sessione in cui i piloti hanno cercato di trovare il limite su un tracciato difficile che già lo scorso anno con asfalto bagnato non aveva negato sorprese, come la pole di Lance Stroll con la Racing Point. E questa sessione non è stata da meno in quanto ha visto Pierre Gasly con l'Alpha Tauri-Honda proiettarsi in cima alla classifica col tempo di 1'30"447. Il francese ha fatto meglio di Max Verstappen, autore di un testacoda, secondo con la Red Bull-Honda a 164 millesimi dall'ex compagno di squadra. Sergio Perez non è stato da meno siglando il terzo crono a pochi millesimi dall'olandese.

Bene Carlos Sainz, ottimo quarto con la Ferrari in 1'31"262 e davanti a Charles Leclerc, anche lui protagonista di un testacoda e autore del tempo di 1'31"543. Sesto tempo per Fernando Alonso, innocuo dritto alla prima curva, il quale ha preceduto un super Kimi Raikkonen, settimo con l'Alfa Romeo-Ferrari. In top 10 Yuki Tsunoda, brillante ottavo con la seconda Alpha Tauri, poi Valtteri Bottas con una Mercedes guardinga tanto che Lewis Hamilton ha voluto percorrere appena 5 giri, e infine Esteban Ocon con l'Alpine. Antonio Giovinazzi è 11esimo con l'Alfa Romeo mentre Mick Schumacher ha trovato il modo con la Haas-Ferrari per salire fino al 13esimo posto, dietro all'amico di famiglia Sebastian Vettel e davanti alle due McLaren-Mercedes. Solo 2 giri per George Russell, subito in ghiaia.

Sabato 9 ottobre 2021, libere 3

1 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'30"447 - 19 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'30"611 - 11

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'30"684 - 13

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'31"262 - 22

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'31"543 - 18

6 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'31"545 - 15

7 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'31"572 - 17

8 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'31"981 - 21

9 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'31"996 - 8

10 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'32"089 - 17

11 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'32"097 - 21

12 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'32"111 - 14

13 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'32"228 - 23

14 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'32"270 - 18

15 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'32"314 - 18

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'33"348 - 11

17 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'33"425 - 14

18 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'33"636 - 5

19 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'35"681 - 8

20 - George Russell (Williams-Mercedes) - no time - 2