​GR Yaris Rally Cup, il primo alloro è per Ciardi-Tondini. Al Rally di Roma Capitale gli 11 equipaggi al via danno spettacolo

Una delle tante motivazioni del Rally di RomaCapitale era legata al legata all’atteso debutto della GR Yaris Rally Cup, il primo trofeo monomarca per i rallies di Toyota promosso a livello mondiale. Protagonista la GR Yaris, dotata del più potente motore a tre cilindri al mondo 1.6 turbo con 261 CV e una coppia di 360 Nm che permette di passare da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi e del nuovo sistema di trazione integrale permanente e a controllo elettronico GR-FOUR di Toyota. A completare il tutto un differenziale Torsen LSD che gestisce in autonomia la ripartizione della trazione tra le ruote di sinistra e di destra per dare un controllo naturale e diretto dell'auto. E’ stato sviluppato uno specifico kit di allestimento gara, con il quale i team hanno potuto preparare la vettura conforme al regolamento della categoria R1T 4WD nazionale.

Alla première romana si sono presentati undici equipaggi, nove dei quali hanno tagliato il traguardo al termine di una gara dura su asfalti difficili, veloci, selettivi, che hanno evidenziato l’affidabilità delle GR Yaris, con riscontri cronometrici da categoria superiore. Vincitori di questo primo round Alessandro Ciardi e Alessandro Tondini dell’EmmeciRacing autori di una grande gara. Significativo il commento del pilota pistoiese: “Arrivare a correre questo trofeo è stato il coronamento di un sogno, per me che non mi sono mai allontanato più di tanto dalle gare in Toscana e che ho sempre corso con budget limitati. Una macchina fantastica, la GR Yaris, e siamo solo all’inizio di una bella avventura, vedrete che soddisfazioni darà a tutti noi trofeisti e non solo!”. Secondo il giovane “under 23” Federico Romagnoli, con al fianco Monica Rubinelli (Team Gino WRC) a 25”4 da Ciardi che ha resistito agli attacchi dei finlandesi Manninen-Sillanpaa (HMI), finiti a 34”6. Bravo, il 27enne finlandese, che si è espresso corso ad alti livelli alla sua prima esperienza su asfalto, distratto nella seconda tappa dalle bizze all’interfono dei caschi. Degna di nota anche la prova Angelo Pucci Grossi (a 1’21”5 dai primi), il figlio dell’indimenticato “Pucci”, pluricampione su terra negli anni novanta e sino ai primi del duemila, alla sua seconda gara carriera a lungo in lotta con Paleari per il quarto posto.

Il secondo appuntamento con GR YARIS RALLY CUP sarà al Rally 1000 Miglia (Brescia), il 4-5 settembre, anche in questo caso valido per il Campionato Italiano Rally.

CLASSIFICA

1. CIARDI-TONDINI (Toyota Yaris) in 1:23'49.3; 2. ROMAGNOLI-RUBINELLI (Toyota Yaris) a 25.4; 3. MANNINEN-SILLANPAA (Toyota Yaris) a 34.6; 4. PALEARI HENSSLER-BOZZO (Toyota Yaris) a 54.4; 5. GROSSI-CARDINALI (Toyota Yaris) a 1'21.5; 6. RIVIA-FRIGERIO (Toyota Yaris) a 2'14.6; 7. DE ANTONI-MUSIARI (Toyota Yaris) a 3'00.9; 8. REGINATO-SIMONI (Toyota Yaris) a 4'08.9; 9. MARCUCCI-BALDACCI (Toyota Yaris) a 14'31.3.