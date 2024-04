GT2 European Series: Maserati e KTM si dividono il bottino al primo appuntamento del Paul Ricard

LE CASTELLET – Il GT2 European Series Powered by Pirelli è iniziato sotto il segno del Tridente Maserati. Dopo il trionfo ottenuto dalla Casa di Modena nell’ePrix di Tokyo in Formula E la scorsa settimana, le MC20 GT2 griffate LP Racing sul circuito del Paul Ricard hanno sbaragliato la concorrenza. Trionfo in Gara 1 grazie alla coppia Carlo Tamburini e Leonardo Gorini, i quali hanno siglato anche le due pole position del fine settimana, oltre al successo in classe AM di Philippe Prette nella seconda manche.

Nella prima gara l’esperto Gorini, partito dal palo, ha gestito il primo stint in maniera impeccabile. Seguito dal compagno di squadra Prette e da un pericoloso Ronnie Bremer, su KTM X-Bow GT2, lo svizzero è riuscito a rintuzzare gli attacchi fino al momento del cambio pilota. Effettuando un undercut Jacob Mathiassen, subentrato a Bremer, è riuscito a guadagnare la prima posizone ai danni della Maserati di Tamburini. Il diciannovenne mantovano, con una manovra di forza, ha subito ripreso le redini della gara resistendo fin sotto la bandiera a scacchi.

Alle sue spalle, Mathiassen è poi stato sorpassato anche dalle KTM di Reinhard Kofler e Matej Homola scivolando fuori dal podio. Sesti assoluti, Gilles Vannelet e Jean-Luc Beaubelique hanno trionfato in classe AM precedendo la Maserati TFT Racing di Alexandre Leroy. Finito in testacoda nelle prime fasi di gara, per colpa di Martin Koch, Prette ha iniziato una rimonta furiosa. Il portacolori Maserati ha concluso la prima manche al nono posto assoluto conquistando il gradino più basso del podio di classe AM.

GT2 European Series – Paul Ricard Gara 1

Gara 2 ha visto ancora una volta una Maserati scattare dalla prima piazzola. Tuttavia l’alfiere LP Racing Tamburini, dopo poche tornate, è stato sopravanzato dalle KTM di Kofler e Homola. Scontati i 10 secondi, per aver conquistato la vittoria nella prima manche, Gorini è rientrato in pista in tredicesima posizione. Lo svizzero della Maserari ha quindi iniziato una furiosa rimonta risalendo al terzo posto. Ma nel penultimo giro Gorini ha provato, in un solo colpo, a sopravanzaren sia Jan Krabec, subentrato a Kofler, che il leader Koch. Ad avere la peggio è stato il pilota Maserati che, dapprima, è stato preso nella morsa delle due KTM per poi girarsi e terminare la gara al tredicesimo posto.

La lotta per vittoria è proseguita nell’ultimo giro. Krabec ha approfittato di un errore di Koch alla curva Signes. I due hanno proseguito appaiati, non senza qualche toccata proibita, ma Krabec ha tenuto giù il piede allungando la staccata dell’ultima chicane per tagliare il traguardo per primo. Maserati, e il team LP Racing, hanno potuto festeggiare ugualmente grazie al terzo posto assoluto, nonché vittoria in classe AM, di Prette. Quinti, Vannelet e Beaubelique si sono assicurati il secondo posto in AM precedendo la Maserati MC20 GT2 griffata TFT Racing di Leroy.

GT2 European Series – Paul Ricard Gara 2