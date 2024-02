Hamilton-Ferrari è già amore: «Realizzo il mio sogno da bambino». Il messaggio del 7 volte iridato: «Momento giusto per cambiare»

Una decisione difficile, ma per coronare il suo grande sogno da bambino. Dopo il clamoroso annuncio di un 2025 targato rosso Ferrari, Lewis Hamilton ha aspettato un paio di giorni per manifestare tutto l’amore che c’è dietro al nuovo matrimonio, e l’entusiasmo per una sfida che lo porterà a 40 anni Maranello. «Mi sento incredibilmente fortunato - il lungo messaggio del pilota inglese - dopo aver raggiunto risultati con la Mercedes che avrei potuto solo sognare da bambino, di avere ora la possibilità di realizzare un altro sogno d’infanzia. Guidare in rosso Ferrari». Un 1 febbraio che passerà alla storia per la Formula 1 e la Ferrari che nel 2005 si ritroverà una super accoppiata con Charles Leclerc e l’inglese che tenterà di superare il record dei sette titoli che lo accomunano all’altro mito della Rossa Michael Schumacher: «È il momento giusto per cambiare e affrontare una nuova sfida - sottolinea Hamilton -. Ricordo ancora la sensazione di fare un salto nel buio quando sono entrato in Mercedes nel 2013. So che alcuni all’epoca non l’hanno capito, ma ho fatto bene a fare questa scelta e la stessa sensazione la provo anche adesso.

Sono entusiasta di vedere cosa posso portare in questa nuova opportunità e cosa possiamo fare insieme. Tuttavia, in questo momento non sto pensando al 2025. Mi concentro sulla prossima stagione e sul ritorno in pista con la Mercedes. Sono più motivato che mai, sono più in forma e più concentrato che mai e voglio aiutare la Mercedes a vincere ancora una volta. Sono impegnato al 100% nel lavoro che devo svolgere e sono determinato a concludere la mia collaborazione con la squadra con un risultato positivo. Grazie a tutti voi che avete partecipato a questo viaggio con me, mi avete sostenuto mentre inseguivo i miei sogni e spero di poter continuare a rendervi orgogliosi. Come sempre, vi mando il mio amore e la mia energia positiva». Inevitabili i ringraziamenti al team principal della scuderia della Stella d’Argento Toto Wolff e all’ex mito Ferrari Niki Lauda che lo accompagnò agli inizi della sua avventura in Mercedes: «La Mercedes è stata una parte importante della mia vita da quando avevo 13 anni, quindi questa decisione è stata la più difficile che abbia mai dovuto prendere.

Sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme e sono molto grato per il duro lavoro e la dedizione di tutti coloro con cui ho lavorato nel corso degli anni e naturalmente di Toto, per la sua amicizia, la sua guida e la sua leadership. Insieme abbiamo vinto titoli, battuto record e siamo diventati il binomio pilota-squadra di maggior successo nella storia della F1. E naturalmente non posso dimenticare Niki, che è stato un grande sostenitore e che mi manca ancora ogni giorno».