Il Campionato Italiano Rally atterra a San Marino con alcuni figli d'arte al via: Aronne Travaglia, Angelo Pucci Grossi e Michael Rendina

Tempo di San Marino, ovvero tempo di sterrati per il Campionato Italiano Rally Sparco. Un mese dopo la Targa Florio Crugnola & Co si ritrovano all’ombra del Monte Titano per l’ennesima sfida.Il tema è sempre lo stesso: riusciranno Basso e gli altri big a battere il Campione in carica? In Sicilia Basso ha dimostrato di esserci, ma Crugnola è ripartiro per Varese con mezzo scudetto in tasca. Il San Marino con la sua caratterisica di gara su terra - ci sarà anche Andreucci per lo specifico campionato - diventa cruciale.

La gara accenderà i motori venerdì con la disputa dello shakedown, il test con vetture da gara per poi puntare i riflettori sulla cerimonia di partenza, in programma alle ore 16:15 e sulla prima prova speciale – la Power Stage – tratto interessato da diretta televisiva. L’indomani, sabato, saranno i restanti otto tratti cronometrati a delineare la classifica assoluta, con l’arrivo delle vetture previsto dalle ore 19 nel “cuore” della Repubblica del Titano.

Oltre i big, c’è la presenza di alcuni figli d’arte, come Aronne Travaglia, Angelo Pucci Grossi,il papà è sato per tanti anni il re degli sterrati, e Michael Rendina. Il figlio dell’ex campione del mondo Produzione, oggi organizzatore del Rally di Roma Capitale,sarà all'esordio assoluto sulla terra, sempre al volante della Peugeot 208 Rally4 preparata da Sportec con i colori della Gass Racing, e proseguirà il suo impegno nel Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici.

Il rinvio del Rally Adriatico ha ovviamente reso più complesso questo esordio dato che Rendina saggerà la terra in questa occasione con tutto il percorso di adattamento che ne consegue senza aver disputato quel round in preparazione che aveva saggiamente inserito nel suo percorso 2023.

“Arrivare a San Marino senza aver disputato prima il Rally dell'Adriatico è ovviamente più complesso - ha commentato con grande onestà il pilota Gass Racing - e quindi come avevo detto in quel momento, dovrò imparare non solo le alchimie della guida su terra, ma anche l’interpretazione della scelta delle gomme e la scrittura delle note in una gara sterrata. Il San Marino Rally è un appuntamento completo e impegnativo con una lunga tradizione e sarà utilissimo per imparare il più possibile”.